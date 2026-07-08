Какие трудовые права работодатели нарушают чаще всего: перечень от Гоструда Сегодня 21:03 — Личные финансы

Закон дает работникам немало гарантий

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила о десяти наиболее распространенных нарушениях трудового законодательства, с которыми сталкиваются работники.

«Многие работники годами мирятся с нарушениями своих трудовых прав, даже не подозревая, что большинство таких действий работодателя противоречит законодательству. Кто-то боится потерять работу, кто-то не знает, куда обратиться, а некоторые считают, что «так работают все». На самом деле закон предоставляет работникам немало гарантий. сообщении.

10 наиболее распространенных нарушений трудовых прав

Принуждение к увольнению по собственному желанию

Одним из распространенных нарушений является принуждение работника написать заявление на увольнение по собственному желанию под предлогом сокращения, конфликта или нежелания работодателя проводить предусмотренную законом процедуру.

В ведомстве подчеркивают, что такое увольнение должно быть исключительно добровольным. Если заявление было написано под давлением или угрозами, работник может оспорить увольнение в суде.

Задержка выплаты заработной платы

Зарплата должна выплачиваться регулярно и в сроки, определенные законодательством, коллективным договором или внутренними правилами предприятия.

Систематические задержки выплат являются нарушением трудового законодательства, за которое работодатель может быть привлечен к ответственности.

Сверхурочная работа без оплаты

Если работник работает сверх установленной продолжительности рабочего времени, то такая работа должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться в соответствии с законодательством.

Безвозмездная сверхурочная работа является нарушением трудовых прав работника.

Работа без официального оформления

Отсутствие официального трудоустройства лишает работника страхового стажа, социальных гарантий, оплачиваемого отпуска, больничных и защиты от незаконного увольнения.

Не предоставляют или сокращают отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск — это право работника, а не добрая воля работодателя.

Без законных оснований работодатель не может постоянно переносить отпуск или вообще отказывать в его предоставлении.

Незаконно меняют условия труда

Нарушением может быть одностороннее изменение графика работы, должности, размера заработной платы или перевода работника в другое подразделение без соблюдения требований законодательства.

Незаконные штрафы для работников

Трудовое законодательство Украины не предусматривает право работодателя применять денежные штрафы как вид дисциплинарного взыскания за опоздание, ошибки или невыполнение плановых показателей.

Неполный расчет при увольнении

В день увольнения работник должен получить все причитающиеся выплаты, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск и другие предусмотренные законодательством средства.

Если этого не произошло, работник имеет право требовать полного расчета и защищать свои права.

Принуждение к работе во время отпуска или больничного

Больничный и отпуск предназначены для лечения и отдыха, поэтому принуждение работника к выполнению трудовых обязанностей в этот период неправомерно.

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Психологическое давление на работе

Угрозы увольнения, унижения, оскорбления и систематическое психологическое давление могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав работника и его достоинства.

Что делать в случае нарушения трудовых прав

В случае нарушения трудовых прав работникам рекомендуют хранить документы, переписку и другие доказательства, письменно обращаться к работодателю с требованием устранить нарушения, а при необходимости обращаться в территориальные органы Гоструда, профсоюзы, юристы или защищать свои права в судебном порядке.

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