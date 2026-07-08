Какие трудовые права работодатели нарушают чаще всего: перечень от Гоструда

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила о десяти наиболее распространенных нарушениях трудового законодательства, с которыми сталкиваются работники.
«Многие работники годами мирятся с нарушениями своих трудовых прав, даже не подозревая, что большинство таких действий работодателя противоречит законодательству. Кто-то боится потерять работу, кто-то не знает, куда обратиться, а некоторые считают, что «так работают все». На самом деле закон предоставляет работникам немало гарантий. сообщении.
10 наиболее распространенных нарушений трудовых прав
Принуждение к увольнению по собственному желанию
Одним из распространенных нарушений является принуждение работника написать заявление на увольнение по собственному желанию под предлогом сокращения, конфликта или нежелания работодателя проводить предусмотренную законом процедуру.
В ведомстве подчеркивают, что такое увольнение должно быть исключительно добровольным. Если заявление было написано под давлением или угрозами, работник может оспорить увольнение в суде.
Задержка выплаты заработной платы
Зарплата должна выплачиваться регулярно и в сроки, определенные законодательством, коллективным договором или внутренними правилами предприятия.
Систематические задержки выплат являются нарушением трудового законодательства, за которое работодатель может быть привлечен к ответственности.
Сверхурочная работа без оплаты
Если работник работает сверх установленной продолжительности рабочего времени, то такая работа должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться в соответствии с законодательством.
Безвозмездная сверхурочная работа является нарушением трудовых прав работника.
Угрозы увольнения, унижения, оскорбления и систематическое психологическое давление могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав работника и его достоинства.
Что делать в случае нарушения трудовых прав
В случае нарушения трудовых прав работникам рекомендуют хранить документы, переписку и другие доказательства, письменно обращаться к работодателю с требованием устранить нарушения, а при необходимости обращаться в территориальные органы Гоструда, профсоюзы, юристы или защищать свои права в судебном порядке.