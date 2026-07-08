По его словам, деньги, просто хранящиеся без использования финансовых инструментов, постепенно теряют свою реальную стоимость.
«Самая большая ошибка — недооценивать инфляцию. Не следует забывать, что инфляция характерна и для гривны, и для доллара, и для евро. Неправильно просто держать деньги на счетах и не давать им работать, потому что их инфляция обесценивает», — объяснил банкир.
Среди других типичных финансовых ошибок банкир назвал низкий уровень финансовой грамотности и дисциплины, отсутствие диверсификации сбережений и решения, принятые под влиянием эмоций.
Это могут быть эмоциональные покупки или инвестиции — например, покупка валюты или активов на пике роста. В финансовых вопросах важно минимизировать эмоции и действовать рационально", — подытожил Цимбал.