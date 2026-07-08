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«Самая большая ошибка — недооценивать инфляцию». Банкир объяснил, почему сбережения обесцениваются

Личные финансы
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Накопления без инвестирования со временем теряют покупательную способность
Накопления без инвестирования со временем теряют покупательную способность
Одной из распространенных ошибок украинцев в обращении с личными финансами является недооценка влияния инфляции на сбережения.
Об этом в интервью YouTube-каналу «Коммерсант Украинский» рассказал первый заместитель председателя правления банка «Пивденный» Максим Цимбал.

Инфляция постепенно обесценивает сбережения

По его словам, деньги, просто хранящиеся без использования финансовых инструментов, постепенно теряют свою реальную стоимость.
«Самая большая ошибка — недооценивать инфляцию. Не следует забывать, что инфляция характерна и для гривны, и для доллара, и для евро. Неправильно просто держать деньги на счетах и ​​не давать им работать, потому что их инфляция обесценивает», — объяснил банкир.
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Цимбал отметил, что накопления без инвестирования со временем теряют покупательную способность.
«Если у вас пять лет назад лежала определенная сумма, то ее реальная покупательная способность без инвестирования существенно снижается», — сказал он.
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Каких ошибок следует избегать

Среди других типичных финансовых ошибок банкир назвал низкий уровень финансовой грамотности и дисциплины, отсутствие диверсификации сбережений и решения, принятые под влиянием эмоций.
Это могут быть эмоциональные покупки или инвестиции — например, покупка валюты или активов на пике роста. В финансовых вопросах важно минимизировать эмоции и действовать рационально", — подытожил Цимбал.
По материалам:
Комерсант Український
Персональные финансыДеньгиИнфляцияСбереженияИнвестиции
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