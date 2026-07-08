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Эксперты призвали удалить 5 видов приложений со смартфона

Личные финансы
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Эксперты призвали удалить 5 видов приложений со смартфона
Эксперты призвали удалить 5 видов приложений со смартфона
Большинство предварительно установленных на смартфоне приложений либо не нужны, либо дублируют функции других программ.
Об этом сообщает издание BGR.
По словам журналистов медиа, производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще ради коммерческой выгоды. Специалисты портала перечислили виды встроенных приложений и сервисов, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе. Авторы выделили пять таких категорий приложений.
В первую очередь они упомянули программы, часто загружаемые на устройство после установки SIM-карты — их принудительно устанавливает оператор связи. Вторая категория приложений — сервисы от производителя смартфона, которые были установлены еще на заводе.
Samsung загружает приложения Things и Wearable,
Motorola — Notifications,
Google — YouTube Music и Google TV.
В материале говорится, что часто эти программы используются для рассылки рекламы, поэтому их призывают удалять немедленно.
Журналисты отметили, что производители Android-смартфонов нередко выпускают приложения, дублирующие программы, уже имеющиеся в операционной системе. Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», у OnePlus — My Files. Также на устройствах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.
В заключение авторы отметили, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать на смартфоны антивирусы, поскольку они часто мешают работе встроенной защиты операционной системы.
По материалам:
ITsider.
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