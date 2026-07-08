Эксперты призвали удалить 5 видов приложений со смартфона

По словам журналистов медиа, производители смартфонов часто устанавливают на телефоны приложения партнеров — чаще ради коммерческой выгоды. Специалисты портала перечислили виды встроенных приложений и сервисов, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе. Авторы выделили пять таких категорий приложений.
В первую очередь они упомянули программы, часто загружаемые на устройство после установки SIM-карты — их принудительно устанавливает оператор связи. Вторая категория приложений — сервисы от производителя смартфона, которые были установлены еще на заводе.
Samsung загружает приложения Things и Wearable,
Motorola — Notifications,
Google — YouTube Music и Google TV.
В материале говорится, что часто эти программы используются для рассылки рекламы, поэтому их призывают удалять немедленно.
Журналисты отметили, что производители Android-смартфонов нередко выпускают приложения, дублирующие программы, уже имеющиеся в операционной системе. Например, у Samsung есть «Календарь Samsung», у OnePlus — My Files. Также на устройствах могут встречаться приложения от партнеров, за установку которых производитель получает вознаграждение.
В заключение авторы отметили, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать на смартфоны антивирусы, поскольку они часто мешают работе встроенной защиты операционной системы.