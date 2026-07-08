0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков

Личные финансы
9
В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков
В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков
Правоохранительные органы Франции и Италии при координации Евроюста и при поддержке Европола изъяли активы на сумму 1 миллион евро в рамках расследования дела по международной преступной сети, которая отмывала средства от наркоторговли через золотые слитки.
Расследование проходило совместно с правоохранительными органами частично признанного Косово, сообщает Евроюст.
Читайте также
«По данным следствия, международная преступная сеть создала сложную схему отмывания денег, Незаконные доходы, полученные от наркоторговли во Франции, собирались в одном из домов в Италии и превращались в золотые слитки. Это позволяло скрыть незаконное происхождение средств и легко транспортировать их в другие страны, в частности в Косово, Турцию и Турцию.
Всего за 10 месяцев злоумышленники «отмыли» по меньшей мере 18 млн евро.
Читайте также
Сейчас в Италии идет расследование в отношении супругов, организовавших эту операцию по отмыванию денег. Их арестовали в сентябре 2025 года во Франции — тогда правоохранители обнаружили более 50 килограммов золотых слитков, спрятанных в тайном отсеке автомобиля.
После анализа изъятых материалов и дополнительной информации, полученной от органов власти Косово, были обнаружены дополнительные банковские счета, бизнес-интересы, недвижимость и дорогие автомобили. Все это принадлежало косовской супружеской паре, проживавшей в Италии.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems