В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков Сегодня 18:16 — Личные финансы

В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег посредством золотых слитков

Правоохранительные органы Франции и Италии при координации Евроюста и при поддержке Европола изъяли активы на сумму 1 миллион евро в рамках расследования дела по международной преступной сети, которая отмывала средства от наркоторговли через золотые слитки.

Расследование проходило совместно с правоохранительными органами частично признанного Косово, сообщает Евроюст

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«По данным следствия, международная преступная сеть создала сложную схему отмывания денег, Незаконные доходы, полученные от наркоторговли во Франции, собирались в одном из домов в Италии и превращались в золотые слитки. Это позволяло скрыть незаконное происхождение средств и легко транспортировать их в другие страны, в частности в Косово, Турцию и Турцию.

Всего за 10 месяцев злоумышленники «отмыли» по меньшей мере 18 млн евро.

Сейчас в Италии идет расследование в отношении супругов, организовавших эту операцию по отмыванию денег. Их арестовали в сентябре 2025 года во Франции — тогда правоохранители обнаружили более 50 килограммов золотых слитков, спрятанных в тайном отсеке автомобиля.

После анализа изъятых материалов и дополнительной информации, полученной от органов власти Косово, были обнаружены дополнительные банковские счета, бизнес-интересы, недвижимость и дорогие автомобили. Все это принадлежало косовской супружеской паре, проживавшей в Италии.

УНН По материалам:

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