Что будет с ценами на золото — JPMorgan снизил прогноз Сегодня 18:36 — Банковские металлы

Слитки золота

Инвестиционный банк JPMorgan снизил прогноз роста цен на золото. Аналитики объясняют это тем, что спрос со стороны ключевых покупателей окажется слабее, чем ожидалось ранее.

Об этом пишет Reuters

Теперь банк прогнозирует, что в третьем квартале этого года золото обойдется около 4 300 долларов за унцию, а в четвертом — около 4 500 долларов.

Еще 9 июня JPMorgan ожидал, что к концу года цена золота может вырасти до 6000 долларов за унцию. В то же время, аналитики отмечают, что риски для нового прогноза также остаются, причем преимущественно в сторону еще более низких цен.

Причиной может стать более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, если экономические показатели летом окажутся сильнее ожиданий.

Что прогнозируют для других драгоценных металлов

Несмотря на пересмотр краткосрочного прогноза, JPMorgan сохраняет положительный долгосрочный взгляд на золото. В банке считают, что в 2027 году цены могут снова пойти вверх благодаря закупкам центральных банков и стабильному физическому спросу.

Также аналитики ожидают, что серебро обойдется в среднем в 60−65 долларов за унцию. Рынок постепенно отходит от наблюдавшегося в прошлом году дефицита физического металла, а соотношение цен на золото и серебро должно вернуться к более привычным уровням.

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Для платины JPMorgan прогнозирует цену около 1800 долларов за унцию в конце 2026 года и примерно 1950 долларов в конце 2027-го. Рост должна поддержать ситуация с предложением, в частности, в Южной Африке.

Палладий, напротив, будет оставаться под давлением. Банк ожидает, что к концу 2026 года его цена составит около 1350 долларов за унцию, а в 2027 году — в среднем около 1300 долларов.

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