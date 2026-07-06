Цены на медь, алюминий и железную руду растут: сколько стоят теперь Сегодня 15:33 — Банковские металлы

Цены на медь и алюминий растут на фоне ослабления ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

При этом железная руда дорожает из-за усиления ограничений Китая в отношении австралийской горнодобывающей компании Fortescue Ltd., а также из-за наплыва покупателей на фоне падения цен в последние месяцы.

Издание Bloomberg сообщает, что трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,3%, что помогло прервать двухнедельную серию падений. Трейдеры снизили ставки на усиление денежно-кредитной политики после того, как глава ФРС США Кевин Уорш заявил на прошлой неделе, что ценовые риски снижаются, что частично ослабило давление на промышленный спрос.

В понедельник, 6 июля, цены на цветные металлы также получили поддержку, поскольку некоторые китайские фонды переориентировались на акции и фьючерсы на металлы в ожидании хороших результатов производителей за первое полугодие. В ближайшие недели несколько китайских компаний должны опубликовать предварительные результаты, при этом ожидается, что рост цен на сырьевые товары — от золота до меди — будет способствовать увеличению прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Что касается железной руды, то, по данным Bloomberg, фьючерсы поднялись на 1,2% до 99 долларов за тонну, после чего рост замедлился. Компания China Mineral Resources Group Ltd. обратилась к нескольким отечественным металлургическим заводам и трейдерам с просьбой не закупать новые партии продукта Fortescue «Super Special Fines», деноминированные в долларах

Сезонное снижение спроса со стороны Китая и увеличение морских поставок привели к падению цен на железную руду примерно на 12% по сравнению с пиковым значением, зафиксированным в середине мая, хотя за последние три недели рынок стабилизировался.

По состоянию на 6.30 утра по киевскому времени медь торговалась на уровне 13 402,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм «красного металла» можно купить за 13,4 доллара. Цена на алюминий выросла до 3 107 долларов за тонну, немного поднявшись после падения, вызванного ожиданиями возобновления поставок с Ближнего Востока. Таким образом, 1 кг обойдется в 3,1 доллара. Цена на железную руду выросла до 98,20 доллара за тонну.

УНІАН По материалам:

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