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Золото стабилизировалось на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном

Банковские металлы
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Цена на золото летит вверх
Цена на золото летит вверх
Цены на золото стабилизировались после сообщений о первоначальном прогрессе в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, который в последние месяцы оказывал существенное влияние на мировые рынки и энергетический сектор.
Об этом сообщает Bloomberg.
Стоимость золота удерживалась вблизи отметки в 4190 долларов за унцию после роста почти на 1% по итогам предыдущей торговой сессии. Таким образом, было прервано трехдневное снижение котировок драгоценного металла.
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что состоявшиеся в минувшие выходные переговоры с Ираном были «очень и очень хорошими». В то же время иранская сторона также сообщила о прогрессе в диалоге.
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Одним из результатов переговоров стало создание канала связи между Тегераном и Вашингтоном для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Кроме того, США выдали 60-дневную лицензию, позволяющую Ирану продавать определенные объемы нефти на международном рынке.
На этом фоне нефтяные котировки после предварительного снижения также демонстрировали стабилизацию.
На утро в Сингапуре спотовая цена золота составляла 4191,27 доллара за унцию. Серебро торговалось на уровне 65,05 доллара за унцию, в то время как цены на платину и палладий почти не изменились. Индекс доллара Bloomberg также незначительно снизился.
Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на коррекцию цен на золото в этом году, интерес к драгоценному металлу среди центральных банков не ослабевает. Напротив, большинство регуляторов планируют увеличить золотые резервы, что может поддержать спрос на драгметалл в ближайшие годы.
За данными опроса Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) и компании YouGov, 45% из 74 опрошенных центральных банков планируют наращивать золотые резервы в течение следующего года. Это самый высокий показатель за все время проведения исследования с 2018 года.
По материалам:
Finance.ua
Цены на золото
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