Общая сумма ущерба, причиненного экологии за неделю, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн Сегодня 20:33 — Банковские металлы

Общая сумма ущерба, причиненного экологии Украины в результате российской вооруженной агрессии, за период с 17 по 24 июля 2026 года, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн.

Наибольшая доля ущерба приходится на разрушение и загрязнение земельных ресурсов, а также выбросы вредных веществ в атмосферу во время пожаров на промышленных и гражданских объектах.

По данным Государственной экологической инспекции Украины, основной объем начисленного ущерба за отчетную неделю зафиксирован по направлению загрязнения и засорения земель — 47 млрд 759,42 млн грн. В частности:

Засорение земель отходами разрушений и боеприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн;

Загрязнение почв опасными веществами — 110,62 млн грн.

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