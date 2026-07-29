Общая сумма ущерба, причиненного экологии за неделю, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн
- Засорение земель отходами разрушений и боеприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн;
- Загрязнение почв опасными веществами — 110,62 млн грн.
Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье
Ученые обнаружили невидимое золото, скрывающееся на морском дне (фото)
Цена на золото падает на фоне опасений закрытия Ормузского пролива
Что будет с ценами на золото — JPMorgan снизил прогноз
Цены на медь, алюминий и железную руду растут: сколько стоят теперь
Цены на алюминий упали до минимума с февраля