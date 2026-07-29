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Общая сумма ущерба, причиненного экологии за неделю, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн

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Общая сумма ущерба, причиненного экологии Украины в результате российской вооруженной агрессии, за период с 17 по 24 июля 2026 года, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн.
Наибольшая доля ущерба приходится на разрушение и загрязнение земельных ресурсов, а также выбросы вредных веществ в атмосферу во время пожаров на промышленных и гражданских объектах.
Общая сумма ущерба, причиненного экологии за неделю, выросла на 50 млрд 35,19 млн грн
По данным Государственной экологической инспекции Украины, основной объем начисленного ущерба за отчетную неделю зафиксирован по направлению загрязнения и засорения земель — 47 млрд 759,42 млн грн. В частности:
  • Засорение земель отходами разрушений и боеприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн;
  • Загрязнение почв опасными веществами — 110,62 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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