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Цены на алюминий упали до минимума с февраля

Банковские металлы
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Цены на алюминий упали до самого низкого уровня с середины февраля. Укрепление доллара оказывает давление на сырьевые рынки.
Издание Bloomberg пишет, что цены на алюминий продолжили падение после снижения на 16% в июне — самого значительного месячного падения с 2008 года. Завершение военных действий на Ближнем Востоке оказало негативное влияние на цены на алюминий, которые в марте-мае резко возросли из-за сокращения поставок из этого региона, на долю которого приходится почти десятая часть мирового производства.
За последние два месяца доллар укрепился на 2,5%, отчасти благодаря более жесткой позиции Федеральной резервной системы США. Это делает сырьевые товары, цены на которые устанавливаются в американской валюте более дорогими для покупателей.
Инвесторы обеспокоены дальнейшим укреплением доллара, что сказывается на настроениях промышленных металлов, а также золота и серебра, отметил трейдер компании Hangzhou Chenglian Industrial Co Чжэнтин Чжоу. По его словам, некоторые китайские инвесторы также перенаправляют денежные средства с сырьевых рынков в акции в связи с ростом местного фондового рынка.
На Лондонской бирже металлов (LME) цена на алюминий к утру достигла отметки 3 071 доллар за тонну, после того как упала до 3 060 долларов — самого низкого уровня с 19 февраля. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 3,07 доллара.
В то же время медь подешевела на 0,9% - до 13 254 долларов (13,25 долл./кг). Цена на железную руду снизилась на 1,6% - до 97,50 доллара за тонну (0,98 долл./кг)

Цены на металлы — последние новости

24 июня цены на медь выросли и достигли минимума за семь недель. Ослабление доллара и рост акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, поддержал металл.
По материалам:
УНІАН
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