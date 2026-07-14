Ученые обнаружили невидимое золото, скрывающееся на морском дне (фото) Сегодня 18:00 — Мир

Ученые обнаружили невидимое золото, скрывающееся на морском дне (фото)

Япония нашла потенциально идеальное место для строительства коммерческого подводного золотого рудника.

В затопленном вулканическом кратере у юго-восточного побережья Японии исследователи обнаружили черные дымоходы и гидротермальные курганы, которые активно куют огромное количество золота, пишет sciencealert.

Подробности

Они не только выбрасывают крошечные зерна золота, но и создают невидимое золото, которое невозможно увидеть невооруженным глазом или с помощью стандартного микроскопа.

Зато золото завернуто в материалы морского дна. Концентрации золота в этом конкретном подводном кратере являются самыми высокими из всех, найденных в мире до сих пор.

Открытие опубликовано в журнале Scientific Reports — спустя всего несколько месяцев после того, как международная команда ученых предупредила, что активные жерла морского дна необходимо защищать от коммерческих горнодобывающих интересов.

фото sciencealert.

Жерла Хигаси-Аогасима были обнаружены в 2015 году в исключительной экономической зоне Японии, и по сей день остается неизвестным, сколько морской жизни содержится в этих гидротермальных полях.

Сколько там золота

Исследователи из Университета Сидзуока, Университета Васеда и Токийского университета в Японии проанализировали образцы горных пород из гидротермальных полей, расположенных примерно в 350 километрах (217 миль) к югу от Токио.

Используя вторично-ионную масс-спектрометрию (SIMS), которая очень чувствительна к мизерным количествам золота, исследовательская группа обнаружила секретные месторождения золота «чрезвычайно высокого качества».

Читайте также Какие центральные банки мира приобрели больше всего золота за первый квартал

Эти невидимые наночастицы скрыты внутри пирита — сульфидного минерала, который может образовываться из горячих, богатых металлами жидкостей, извергающихся из морского дна.

Пирит — это блестящая смесь железа и серы, и по своему внешнему виду его часто называют «золотом дураков». Но дурака обманули, потому что он думал, что его обманули. Настоящее золото все это время скрывалось внутри золота дураков.

Как оказывается, золото может быть захвачено в пирите в виде наночастиц или же оно может содержаться в виде отдельных атомов, встроенных в сам химический состав минерала.

Обе формы существуют в кальдере Хигаши-Аогашима.

Выводы

Авторы исследования делают вывод, что пирит в этом конкретном подводном кратере «сейчас может иметь самую высокую концентрацию золота в мире».

Это пятно также относительно неглубокое по сравнению с другими золотодобывающими источниками, которые Япония также планирует разрабатывать.

Доступность и высокая производственная стоимость, измеренная в кальдерах Хигаши-Аогашима, делают ее очень привлекательной для будущего рудника.

Читайте также В Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн

Сегодня на дне океана нет никакой действующей коммерческой золотой шахты, несмотря на многочисленные дискуссии и прения.

Ученые всего мира до сих пор пытаются найти способ дешевой и эффективной добычи «невидимого золота» из материалов морского дна.

Ранее попытка создать подводную шахту у побережья Папуа-Новой Гвинеи провалилась после того, как компания, стоявшая по этому проекту, столкнулась с финансовыми проблемами и протестами экологических организаций.

Еще до этого исследования считалось, что гидротермальные поля Хигас-Аогасима содержат одно из самых высоких содержаний золота в сульфидах морского дна в мире. Исходя из этого нового анализа, похоже, что в этих месторождениях даже больше золота, чем первоначально заметили.

Ранее китайские геологи утверждали , что, возможно, обнаружили чрезвычайное подземное сокровище под золотым месторождением Вангу в центральном Китае. По предварительным оценкам, месторождение может содержать более 1000 тонн золота, потенциальная стоимость которого оценивается около 85,9 миллиарда долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.