Какие центральные банки мира приобрели больше всего золота за первый квартал

В первом квартале 2026 года центральные банки мира увеличили объемы золотых резервов. Чистые закупки официального сектора составили 244 тонны.
Это превышает показатель предыдущего квартала в 208 тонн, сообщает Вloomberg.
Лидеры

Крупнейшими покупателями стали Польша, Узбекистан и Китай.
Напомним, цены на золото в течение года демонстрировали колебания: достигли максимума в январе, после чего в марте произошло снижение. Фактором влияния стал рост цен на энергоносители, что сформировало ожидания сохранения или повышения процентных ставок для сдерживания инфляции.
Впервые за долгое время мы наблюдаем существенную коррекцию цен на золото. Это позволило центральным банкам, возможно, ожидавшим именно этой возможности, вмешаться и набрать значительную часть средств.
заметил Джон Рид, главный стратег Всемирного золотого совета.

Кто продавал активы

Турция, россия и Азербайджан сократили свои запасы суммарно примерно на 115 тонн.
Причины продаж были разными: Турция направила средства на защиту валюты и экономики; россия — на покрытие дефицита бюджета; Азербайджан — для возвращения авуаров в установленные пределы.
29 апреля спотовая цена составляет 4577,76 долларов за унцию. Максимальная цена на золото в этом году была зафиксирована 29 января на уровне 5600 долларов (5156,86 евро), после чего в марте произошло падение на 12%.
Finance.ua уже писал, что Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года до $5400 за унцию (ранее — $4900). Goldman Sachs также прогнозирует, что в 2026 году средний объем закупок золота центральными банками составит около 60 тонн. Наиболее активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран, которые уменьшают зависимость от валютных резервов.
Интересно, что внутри ядра Земли лежит огромный запас золота и других драгоценных металлов, скрытый глубоко под толстой земной корой и раскаленными слоями. Подробности читайте здесь.
Напомним, на фоне снижения процентных ставок по депозитам и падения национальной валюты украинцы все больше интересуются вкладами в банковское золото или серебро. Ведь цены на слитки банковских металлов постоянно растут, причем не только в гривневом, но и в долларовом эквиваленте.
Что из банковских металлов сейчас предлагают украинские банки? Finance.ua рассказывает в этой статье — Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия
Татьяна Береговая
