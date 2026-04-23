0 800 307 555
Диджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом

Финтех и Карты
70
Диджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
Диджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
Диджитал-банкинг — это экосистема цифровых инструментов и сервисов, позволяющих бизнесу дистанционно управлять финансами. Для ритейла скорость обработки транзакций и точность финансового учета не просто вопрос удобства, а фактор выживания. Разбираемся, зачем digital-банкинг розничному бизнесу и как автоматизация упрощает управление деньгами.

Возможности диджитал-банкинга для бизнеса

Украинские банки уже создали цифровые инструменты, которые автоматизируют рутину и могут совмещаться в полноценные экосистемы. Теперь предприниматели управляют счетами дистанционно и тратят меньше времени на бумажную работу, проведение платежей и всевозможные проверки. Они могут сосредоточиться на стратегии, улучшении клиентского опыта и масштабировании.
Сегодня для бизнеса много отдельных цифровых банковских решений.
Например:
  • дистанционное управление деньгами. Включает мобильные приложения и веб-версии для бизнеса. Эта функция позволяет быстро и просто производить платежи, в том числе и налоговые, без бумажных документов и посещения банка;
  • прием платежей. Включает прием безналичных платежей через POS-терминал (эквайринг), интернет-эквайринг или смартфон (SoftPOS). Позволяет принимать оплату несколькими способами, что улучшает качество сервиса;
  • цифровая касса и отчетность. ПРРО — в частности, встроенные в банковские приложения — позволяют автоматически фискализовать чеки и передавать данные в ГНС. Интеграция с системами учета (например Dilovod, Bookkeeper) и CRM-системами позволяет в реальном времени контролировать остатки товаров и взаиморасчеты;
  • оптимизация работы с персоналом и партнерами. Цифровые инструменты позволяют автоматизировать финансовую часть операционных процессов: регулярные платежи поставщикам, массовые выплаты зарплат и расчеты с подрядчиками — без ручного ввода данных и задержек;
  • более простой доступ к кредитованию. Прозрачность транзакций открывает бизнесу путь к более простому получению кредитных средств без посещения отделений банка и сбора бумаг.
Использование современных банковских технологий выводит контроль над финансами на новый уровень, а также позволяет экономить время и деньги. Далее рассмотрим ключевые преимущества диджитал-банкинга для розничного бизнеса.

Преимущества диджитал-банкинга для бизнеса

Интернет-банкинг вполне может стать инструментом стратегического развития. Главными преимуществами автоматизации для ритейла являются:
  • ускорение операционного цикла благодаря более быстрой обработке платежей, автоматическим расчетам с поставщиками, уменьшению количества бумажной работы и согласований;
  • мобильность ― предприниматель и его представители могут управлять финансами из любой точки мира;
  • безопасность ― деньги на счетах лучше защищены, чем наличные деньги;
  • экономия на транзакционных расходах уменьшает стоимость проведения платежей из-за меньшего количества инкассаций и ручных проверок;
  • масштабирование бизнеса без пропорционального роста расходов на бухгалтерию и администрацию;
  • улучшение клиентского опыта благодаря гибкости способов оплаты;
  • оптимизация налоговой нагрузки благодаря прозрачной фискализации и автоматическому формированию отчетов, поскольку бизнес получает «чистую» финансовую историю и не имеет проблем с ГНС, а также становится надежным кандидатом на получение инвестиций или займов;
  • аналитика ― диджитал-банкинг собирает данные о расходах и позволяет видеть структуру расходов, реальные прибыли и пики продаж, и на основе этой информации бизнес может принимать решения относительно ассортимента товара, акций, сотрудничества с партнерами и т. д.
Отдельно обращаем внимание на такое преимущество автоматизации как минимизация риска ошибок из-за человеческого фактора.
Преимущества диджитал-банкинга для бизнеса
Преимущества диджитал-банкинга для бизнеса

Как диджитал-банкинг снижает риск человеческого фактора

Диджитал-банкинг гарантирует безопасность и системность бизнес-процессов, в частности, благодаря уменьшению влияния человеческого фактора на процессы через:
  • устранение ручного ввода реквизитов и механических ошибок;
  • четкий контроль доступа и невозможность несанкционированных изменений;
  • валидацию и автоматизацию бизнес-правил;
  • уменьшение задержек и зависимости от персонала;
  • стандартизацию процесса;
  • снижение рисков мошенничества;
  • прозрачная отчетность и контроль в реальном времени.
Все это превращает диджитал-банкинг в надежную операционную базу бизнеса. Чем больше финансовых процессов автоматизировано, тем меньше зависимость от человеческих ошибок, задержек и непредсказуемых ситуаций.

Что украинские банки предлагают розничному бизнесу

Конкуренция среди украинских банков работает в пользу предпринимателя, поскольку банки постоянно совершенствуют цифровые продукты и выходят далеко за обычное расчетно-кассовое обслуживание (РКО), базовое банковское обслуживание для бизнеса.
Далее рассмотрим, что сегодня ритейлу предлагают одни из ключевых игроков отечественного банковского рынка.

Укрсиббанк

АО «Укрсиббанк» — это системно важный банк Украины. Работает на отечественном рынке с 1990 года. 60% акций банка принадлежат одной из крупнейших в мире финансовых групп BNP Paribas, остальные 40% - Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).
Укрсиббанк предлагает предпринимателям систему интернет-банкинга UKRSIB business — есть вебверсия и мобильное приложение. Диджитал-банкинг предоставляет предпринимателям следующие возможности:
  • открытие ФЛП онлайн;
  • работа с несколькими компаниями в одном приложении и управление ими в одном окне в вебверсии;
  • пересмотр остатков и выписок по счетам, экспорт отчетов;
  • оформление КЭП онлайн;
  • удобная подпись документов и возможность групповой подписи;
  • операции FOREX;
  • создание платежных поручений, в том числе с помощью QR кода;
  • ресертификация (процесс подтверждения или продолжения действия специальных сертификатов, позволяющих вести определенные виды деятельности — авт.) для ФЛП онлайн без необходимости обращения в отделение;
  • зарплатные проекты и корпоративные карты (выплата зарплат работникам через мультиведомость, оформление банковских карт, уплата налогов по зарплате);
  • создание заявок на покупку, продажу и конвертацию валюты;
  • пополнение депозитов;
  • пересмотр отчетов внутри депозитных линий и срочных вкладов;
  • погашение кредитной задолженности;
  • подача заявок на получение кредитных траншей;
  • пересмотр актуальных статусов документов;
  • интеграция с корпоративными системами через API (в том числе с BAS, Microsoft Dynamics 365, SAP);
  • настройка функций платформы в зависимости от потребностей клиента.
Почти все денежные операции можно провести удаленно, кроме снятия и внесения наличных денег. Также отделение придется посетить, чтобы получить услугу эквайринга (вопрос решается за один визит).
В рамках развития экосистемы диджитал-банкинга Укрcиббанк также запустил новый сервис для приема безналичных платежей — e-Terminal. С 14 апреля предприниматели могут принимать оплату картами, смартфонами и смарт-часами без классического POS-оборудования — напрямую через Android-смартфон с NFC. Решение работает по стандартам безопасности EMV и может интегрироваться с ПРРО «Вчасно.Каса», что делает его удобным инструментом для розничного бизнеса и сервисных компаний.
Укрcиббанк активно развивает цифровые продукты для бизнеса и улучшает качество обслуживания. За последний год банк запустил несколько заметных обновлений:
  • улучшенная процедура онлайн-открытия счета для ФЛП; сократилось среднее время открытия счета;
  • появилась функция онлайн-открытия счета для юридических лиц;
  • расширилась воронка для некоторых категорий клиентов (у которых отсутствует адрес регистрации в «Дії», со средним риском);
  • улучшение автоматизации;
  • увеличилось количество продуктов для бизнеса;
  • улучшение UI (пользовательский интерфейс авт.).
Банк вошел в рейтинг 50 AI-лидеров Украины по версии издания Delo.ua. Укрcиббанк использует искусственный интеллект для автоматизации процессов, работы с текстами, разработки кода и моделирования. Банк планирует расширять инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом, масштабировать AI-команду, развивать собственные AI-продукты и ассистентов. В частности, в разработке находится виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта, помогающего предпринимателям.

ПриватБанк

Государственный банк Украины, один из системно важных банков. 100% акций принадлежат Министерству финансов.
Предприниматели могут воспользоваться сервисом Приват24 для бизнеса. Есть веб-версия и мобильное приложение.
ПриватБанк предоставляет предпринимателям широкий спектр услуг, в частности, проведение платежей, кредитование, эквайринг (в том числе интернет-эквайринг и «терминал в смартфоне»), открытие корпоративных карт, генерация SmartID, электронный документооборот, инвойсинг, «Оплата частями» для клиентов и т. д.
Загрузить приложение можно в App Store или PlayMarket, и протестировать его до открытия счета. Еще одно преимущество — в версию для бизнеса можно зайти из Приват24 для физлиц.

monobank

Обслуживание предпринимателей без визитов в отделение предлагает monobank. Среди услуг для бизнеса — получение выплат на валютные счета, простой механизм передачи доступа бухгалтеру, создание monoКЭП, POS-терминал и терминал в смартфоне, интернет-эквайринг, «Покупка по частям» для клиентов, зарплатные проекты, открытие корпоративных карт и массовые платежи на счета в гривне и иностранной валюте.

Ощадбанк

Ощадбанк предлагает предпринимателям подключение к клиент-банку CorpLight (вебверсия и мобильное приложение). Универсальный пакет для ФЛП «Мое дело» включает набор инструментов для ведения бизнеса. К бесплатным сервисам и функциям относятся:
  • открытие счета в гривне;
  • подключение к CorpLight;
  • корпоративная платежная карта;
  • безлимитные платежи на счета Ощадбанка без комиссии;
  • получение облачного КЭП
Интернет-банкинг CorpLight позволяет дистанционно управлять счетами, проводить платежи, пополнять депозиты, оформлять кредиты, покупать и продавать валюту, вести зарплатные проекты, платить налоги и т. д.

Банк Кредит Днепр

Банк Кредит Днепр предлагает предпринимателям дистанционное открытие счета (гривневого и/или валютного), открытие корпоративных карт, бесплатные консультации по валютным договорам к их заключению, участие в аукционах НБУ по купле-продаже валюты и конвертации на внешние рынки, открытие и пополнение депозитов, получение кредитов, покупка и продажа ценных бумаг.

Вывод

Итак, диджитал-банкинг помогает ритейлу избавиться от рутины. Когда финансы под контролем и процессы автоматизированы, владелец бизнеса и его команда могут сосредоточиться на масштабировании, а не на операционных мелочах.
Анастасия Рыбенко
Анастасия Рыбенко
Журналист
Также по теме
Также по теме
