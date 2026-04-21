Германия готовит приватизацию бывшей дочки Gazprom: планируют привлечь до €2 млрд
Германия готовится к частичной приватизации компании Sefe — бывшего подразделения Gazprom, которое Берлин национализировал после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Об этом сообщил CEO компании Эгберт Лаэге в комментарии Financial Times.
По его словам, Sefe планирует провести допэмиссию акций и привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд. Полученные средства будут направлены прежде всего на развитие инфраструктурного бизнеса — в частности газохранилищ и трубопроводов.
Sefe полностью принадлежит государству, однако предстоящая эмиссия станет первым шагом к уменьшению доли правительства. Согласно требованиям Европейской комиссии, Германия должна продать не менее 75% компании до 2028 года.
Что известно о Sefe
Sefe — компания, ранее работавшая под брендом Gazprom Germania. Она объединяет активы хранения и транспортировки газа, а также трейдинговый бизнес в Великобритании.
По словам Лаэге, несмотря на предположение о возможном разделении активов, Sefe планирует сохранить единую структуру, поскольку инфраструктура и трейдинг дополняют друг друга.
Процесс приватизации может проходить в несколько этапов. После первоначального привлечения капитала правительство рассматривает разные варианты — от продажи долей до потенциального IPO, хотя из-за ограниченных сроков этот вариант пока выглядит более сложным.
На решение об ускорении приватизации также повлияла и нестабильность на энергетических рынках, в частности, из-за конфликтов на Ближнем Востоке, которые затрудняют поставки энергоносителей и повышают цены на газ.
В то же время правительство Германии обсуждает возможные ограничения для инвесторов, учитывая стратегическое значение компании для энергетической безопасности.
Также не исключается вариант объединения Sefe с импортером газа Uniper, также национализированным в 2022 году после сокращения поставок из россии.
Также по теме
Blue Origin Безоса впервые повторно запустила ракету New Glenn
Япония разрабатывает свой супердешевый дрон
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн
ФЛП и безналичные расчеты: что могут предложить банки весной 2026 года
Кредитные компании стали использовать «Дію» для идентификации заемщиков
В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль