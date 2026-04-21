Германия готовит приватизацию бывшей дочки Gazprom: планируют привлечь до €2 млрд

Sefe планирует провести допэмиссию акций и привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд
Германия готовится к частичной приватизации компании Sefe — бывшего подразделения Gazprom, которое Берлин национализировал после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Об этом сообщил CEO компании Эгберт Лаэге в комментарии Financial Times.
По его словам, Sefe планирует провести допэмиссию акций и привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд. Полученные средства будут направлены прежде всего на развитие инфраструктурного бизнеса — в частности газохранилищ и трубопроводов.
Sefe полностью принадлежит государству, однако предстоящая эмиссия станет первым шагом к уменьшению доли правительства. Согласно требованиям Европейской комиссии, Германия должна продать не менее 75% компании до 2028 года.

Что известно о Sefe

Sefe — компания, ранее работавшая под брендом Gazprom Germania. Она объединяет активы хранения и транспортировки газа, а также трейдинговый бизнес в Великобритании.
По словам Лаэге, несмотря на предположение о возможном разделении активов, Sefe планирует сохранить единую структуру, поскольку инфраструктура и трейдинг дополняют друг друга.
Процесс приватизации может проходить в несколько этапов. После первоначального привлечения капитала правительство рассматривает разные варианты — от продажи долей до потенциального IPO, хотя из-за ограниченных сроков этот вариант пока выглядит более сложным.
На решение об ускорении приватизации также повлияла и нестабильность на энергетических рынках, в частности, из-за конфликтов на Ближнем Востоке, которые затрудняют поставки энергоносителей и повышают цены на газ.
В то же время правительство Германии обсуждает возможные ограничения для инвесторов, учитывая стратегическое значение компании для энергетической безопасности.
Также не исключается вариант объединения Sefe с импортером газа Uniper, также национализированным в 2022 году после сокращения поставок из россии.
По материалам:
ain
