После миллиардного ущерба Газпром получил триллионную прибыль — Finance.ua
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После миллиардного ущерба Газпром получил триллионную прибыль

Фондовый рынок
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российский газовый монополист Газпром в 2024 году получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 1,2 триллиона рублей ($14,6 млрд) против чистого убытка в 629,1 миллиарда рублей в 2023 году.
Об этом пишет The Moscow Times.
Как сообщила компания, это произошло благодаря наращиванию поставок в Китай и росту цен на газ.
«Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, компенсировавший увеличение процентных расходов», — сообщил Газпром.
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Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, выступающая базой для расчета дивидендов, составила 1,4 триллиона рублей.
Выручка «Газпрома» в прошлом году выросла на 25,9% до 10,7 триллиона рублей.
EBITDA Газпрома в 4 квартале 2024 года составила 966 миллиардов рублей, а за год — выросла на 76% до 3,1 триллиона рублей.
«В частности, положительное влияние на результат четвертого квартала оказал рост поставок газа на внешние рынки, включая увеличение экспорта в Китай с выходом с 1 декабря на максимальный контрактный уровень, — говорится в публикации со ссылкой на слова заместителя председателя правления Газпрома Фамила Садыгова. — Благоприятная ценовая динамика способствовала также улучшению финансовых результатов».
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По его словам, наибольший вклад в 2024 году внес газовый бизнес, при этом другие сегменты также обеспечили стабильно высокий результат.
Общий долг Газпрома остался примерно на уровне 2023 года — 6,7 триллиона рублей.
Как сообщалось, правительство рф запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая.
В 2024 году поставки Газпрома по запущенному в 2019 году трубопроводу Сила Сибири обходились КНР в $267,6 за тысячу кубометров. Цена была на 30% ниже той, что платили клиенты в Европе и Турции ($376,9 за тысячу кубов).
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В 2025 году цена газа Газпрома для Китая снизится до $247,3, а для европейских и турецких покупателей, напротив, вырастет до $403 за тысячу кубометров.
При этом на 2026 год правительство россии планирует дальнейшее незначительное снижение цены газа для КНР — до $241,8 за тысячу кубов.
В 2024 году Газпром прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в 2025 вывел Силу Сибири на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год. Это компенсирует газовой монополии лишь менее 20% от довоенного экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 200 млрд кубометров.
По материалам:
НВ
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