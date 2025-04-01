«Газпром» увеличит поставки газа в Словакию в обход Украины — Finance.ua
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«Газпром» увеличит поставки газа в Словакию в обход Украины

Энергетика
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российский «Газпром» существенно увеличит поставки газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» с апреля.
Об этом сообщил генеральный директор словацкого импортера SPP Войтех Ференц, пишет Reuters.
Словакия и Венгрия добивались возобновления транзита через Украину, при этом Словакия пригрозила ветировать помощь ЕС Киеву, если он не изменит своей позиции.
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В начале февраля «Газпром» снова начал поставлять газ в Словакию, используя объемы, от которых отказалась Венгрия, по трубопроводу «Турецкий поток», сообщила SPP в прошлом месяце.
31 марта Ференц заявил, что поставки в несколько раз превысят объемы поставок за последние два месяца, а не просто удвоятся, как предполагалось ранее, за счет использования освободившихся мощностей «Турецкого потока».
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«У нас не будет проблем с поставкой, у нас не будет проблем с хранением», — заявил торговый директор SPP Михал Лалик.
Словакия полагалась на поставки из Венгрии, которая преимущественно получает российский газ по «Турецкому потоку» после того, как транзит через Украину был остановлен в конце 2024 года из-за отказа продлевать соглашение с рф.
По материалам:
Forbes.ua
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