«Газпром» увеличит поставки газа в Словакию в обход Украины — Finance.ua

«Газпром» увеличит поставки газа в Словакию в обход Украины Сегодня 06:29 — Энергетика

российский «Газпром» существенно увеличит поставки газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» с апреля.

Об этом сообщил генеральный директор словацкого импортера SPP Войтех Ференц, пишет Reuters

Словакия и Венгрия добивались возобновления транзита через Украину, при этом Словакия пригрозила ветировать помощь ЕС Киеву, если он не изменит своей позиции.

Читайте также кремль хочет взыскать в пользу Газпрома компенсацию с крупнейшей западной нефтегазовой компании

В начале февраля «Газпром» снова начал поставлять газ в Словакию, используя объемы, от которых отказалась Венгрия, по трубопроводу «Турецкий поток», сообщила SPP в прошлом месяце.

31 марта Ференц заявил, что поставки в несколько раз превысят объемы поставок за последние два месяца, а не просто удвоятся, как предполагалось ранее, за счет использования освободившихся мощностей «Турецкого потока».

Читайте также В 2024 году российский «Газпром» понес убытки более чем на 12 млрд долларов

«У нас не будет проблем с поставкой, у нас не будет проблем с хранением», — заявил торговый директор SPP Михал Лалик.

Словакия полагалась на поставки из Венгрии, которая преимущественно получает российский газ по «Турецкому потоку» после того, как транзит через Украину был остановлен в конце 2024 года из-за отказа продлевать соглашение с рф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.