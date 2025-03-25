кремль хочет взыскать в пользу Газпрома компенсацию с крупнейшей западной нефтегазовой компании — Finance.ua

кремль хочет взыскать в пользу Газпрома компенсацию с крупнейшей западной нефтегазовой компании Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Генпрокуратура рф требует взыскать с нефтегазового гиганта Shell 1,5 млрд евро возмещения за неоплаченные поставки газа в 2022 году в пользу Газпром экспорта. Эта сумма может быть частично компенсирована из зарезервированной на спецсчете выплат для британской компании за долю в Сахалине-2.

Об этом пишет The Moscow Times.

Иск о взыскании со структур Shell ущерба был подан в октябре 2024 года. Третьими лицами в иске значатся оператор Сахалина-2 Газпром экспорт, Минэнерго рф и региональные власти Сахалина, сообщила британская компания в своем годовом отчете.

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Власти рф в июне 2022 года приняли решение о создании нового российского оператора Сахалина-2, которому перешли все права и обязанности предыдущего. Газпром сохранил контрольную долю в проекте, японские инвесторы — Mitsui и Mitsubishi — согласились остаться и получили разрешение властей рф, концерн Shell покинул проект, а его доля в 27,5% акций за 94,8 млрд рублей досталась структуре Газпрома — ООО Сахалинский проект.

«По замыслу властей рф, вырученные средства от продажи доли Shell поступили на специальный счет типа „С“ ушедшего акционера и после аудита передаются ему, или списываются выявленные убытки по соглашению о распределении продукции, если они будут обнаружены, — говорится в публикации. — Генпрокуратура в иске требует признать незаконным отказ Shell поддерживать Sakhalin Energy Investment Company».

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Глава правления российского Новатек Леонид Михельсон заручился согласием владимира путина на выплату нефтяному гиганту 95 млрд рублей за долю в проекте Сахалин-2 и выводе компании с российского рынка.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Shell выходит из крупного российского проекта Сахалин-2 с пустыми руками. Компания отказалась покупать долю у нового оператора проекта Сахалин-2.

Нефть по проекту Сахалин-2 в основном продается по долгосрочным контрактам в Японию.

НВ По материалам:

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