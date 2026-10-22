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Meta оштрафовали на $25 млрд: детали дела

Фондовый рынок
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Скандал с Cambridge Analytica
Скандал с Cambridge Analytica
Суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал Meta Platforms Inc. уплатить $25 млрд гражданского штрафа за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Решение было принято в рамках дела, связанного со скандалом вокруг Cambridge Analytica, который произошел почти десять лет назад. Это одно из самых значительных судебных решений такого типа в истории США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Присяжные установили, что Meta нарушила законодательство штата о защите прав потребителей более 43 млн раз. Основанием для решения стали десятки широко распространенных заявлений компании и ее руководителей о том, как она борется с языком вражды и работает с данными пользователей. В частности, суд рассматривал передачу данных Cambridge Analytica, которые использовали для таргетирования избирателей в пользу Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2016 года.
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Сумма штрафа, назначенного одному штату, значительно превышает общий объем урегулирования на $18 млрд, которого Meta достигла этим летом с большинством генеральных прокуроров штатов. Но соглашение касалось всех их нерешенных претензий по поводу ущерба, который социальные сети наносят молодежи, и зависимости от них.
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Судебный процесс касался утверждений штата о том, что Meta вводила пользователей Facebook в заблуждение по поводу политики конфиденциальности и способов обработки их данных после утечки информации в Cambridge Analytica почти десять лет назад.

Почему Meta оштрафовали на $25 млрд

Судья Фрэнсис Мэттью назначил максимально возможный штраф в соответствии с Законом Нью-Мексико о недобросовестных практиках — $5 тыс. за каждое нарушение. Если умножить эту сумму на количество установленных нарушений, общий штраф составил бы $219 млрд. Однако судья уменьшил его до $25 млрд. Прокуратура штата требовала взыскания от $35 млрд до $40 млрд.
По словам судьи, нарушения Facebook, годами систематически распространявшиеся среди общественности, касаются самой сути основных бизнес-практик компании.
Главный юридический директор Meta К. Джей Махони заявил, что компания уверена в своей победе во время апелляционного разбирательства.
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«Это решение и подход генерального прокурора к правоприменению практически делают невозможным ведение бизнеса в штате Нью-Мексико», — сказал Махони. Он также заявил, что иск фактически направлен на введение налога на высказывания, чтобы установить новые правила того, что люди могут говорить в Интернете.
На сумму штрафа будут начисляться 15% годовых до полного погашения.
Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил на пресс-конференции, что это решение является «одним из крупнейших, если не самым значительным судебным решением против компании на уровне отдельного штата за всю историю США».
Назначенные $25 млрд значительно превышают типичные годовые поступления в бюджет Нью-Мексико. На сумму штрафа будут начисляться 15% годовых до полного погашения.
По материалам:
Finance.ua
MetaFacebookЦукерберг
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