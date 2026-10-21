JPMorgan спрогнозировал доходность биткоина, акций и золота на 10−15 лет

Биткоин может оказаться более прибыльным, чем американские акции и золото на долгосрочном горизонте. В то же время потенциально более высокий доход сопровождается значительно более сильными колебаниями стоимости, которые могут приводить к существенным потерям для инвесторов.

По оценкам аналитиков банковского холдинга JPMorgan , среднегодовая доходность биткоина в ближайшие 10−15 лет может составить 10%. Для акций американских компаний этот показатель прогнозируют на уровне 7,5%, а для золота — 5,5%.

Какую доходность биткоина прогнозируют у JPMorgan

Оценки аналитиков предполагают несколько возможных сценариев развития рынка первой криптовалюты.

При оптимистическом сценарии биткоин может приносить инвесторам в среднем 16,6% годовых.

В то же время, отрицательный сценарий предполагает ежегодное снижение его стоимости в среднем на 11,2%.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

В расчетах специалисты JPMorgan учитывали соотношение предложения биткоина и денежной массы, распространение криптовалюты, а также ее потенциальную роль как альтернативы золоту.

более высокий прогнозируемый доход не означает, что биткоин является более безопасной инвестицией. В банке отмечают значительные риски, связанные с вложениями в первую криптовалюту. ОднакоВ банке отмечают значительные риски, связанные с вложениями в первую криптовалюту.

Почему биткоин остается рискованным активом

По прогнозам JPMorgan, годовая волатильность биткоина будет составлять около 55%. Для золота ожидаемый показатель значительно ниже — 17,2%.

Следовательно, колебания стоимости биткоина могут быть более чем в три раза сильнее изменений цены золота. Это означает, что инвесторам придется учитывать не только потенциальную доходность криптовалюты, но и риск значительных потерь.

Читайте также Куда инвестируют украинцы в 2026 году (инфографика)

Несмотря на долгосрочный потенциал, аналитики пока не рассматривают биткоин как полноценный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля. Причина — нестабильная связь между его курсом и ценами других активов, поэтому криптовалюта не всегда помогает сбалансировать риски.

В JPMorgan рассматривают биткоин, прежде всего, как спекулятивный актив, который также потенциально может защищать от последствий смягчения денежно-кредитной политики.

Как ИИ будет влиять на экономику и фондовые рынки

Еще один фактор, который может определять инвестиционные перспективы в ближайшие 10−15 лет, — распространение искусственного интеллекта. Аналитики ожидают, что эта технология будет постепенно влиять на производительность труда, доходы компаний и темпы экономического роста.

По их оценкам, в мире уже начался инвестиционный бум в объеме около $15 трлн, связанный со стремлением компаний получить конкурентные преимущества благодаря новым технологиям.

Аналитики отмечают, что экономический эффект от внедрения ИИ будет проявляться постепенно. Сначала больше всего выигрывают компании, разрабатывающие технологии и инвестирующие в масштабирование своих решений. Впоследствии преимущества будут распространяться на другие сектора экономики, когда ИИ станет частью повседневных бизнес-процессов.