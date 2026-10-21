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JPMorgan спрогнозировал доходность биткоина, акций и золота на 10−15 лет

Фондовый рынок
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Слитки золота, биткоин и доллары
Слитки золота, биткоин и доллары
Биткоин может оказаться более прибыльным, чем американские акции и золото на долгосрочном горизонте. В то же время потенциально более высокий доход сопровождается значительно более сильными колебаниями стоимости, которые могут приводить к существенным потерям для инвесторов.
По оценкам аналитиков банковского холдинга JPMorgan, среднегодовая доходность биткоина в ближайшие 10−15 лет может составить 10%. Для акций американских компаний этот показатель прогнозируют на уровне 7,5%, а для золота — 5,5%.

Какую доходность биткоина прогнозируют у JPMorgan

Оценки аналитиков предполагают несколько возможных сценариев развития рынка первой криптовалюты.
  • При оптимистическом сценарии биткоин может приносить инвесторам в среднем 16,6% годовых.
  • В то же время, отрицательный сценарий предполагает ежегодное снижение его стоимости в среднем на 11,2%.
В расчетах специалисты JPMorgan учитывали соотношение предложения биткоина и денежной массы, распространение криптовалюты, а также ее потенциальную роль как альтернативы золоту.
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Однако более высокий прогнозируемый доход не означает, что биткоин является более безопасной инвестицией. В банке отмечают значительные риски, связанные с вложениями в первую криптовалюту.

Почему биткоин остается рискованным активом

По прогнозам JPMorgan, годовая волатильность биткоина будет составлять около 55%. Для золота ожидаемый показатель значительно ниже — 17,2%.
Следовательно, колебания стоимости биткоина могут быть более чем в три раза сильнее изменений цены золота. Это означает, что инвесторам придется учитывать не только потенциальную доходность криптовалюты, но и риск значительных потерь.
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Несмотря на долгосрочный потенциал, аналитики пока не рассматривают биткоин как полноценный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля. Причина — нестабильная связь между его курсом и ценами других активов, поэтому криптовалюта не всегда помогает сбалансировать риски.
В JPMorgan рассматривают биткоин, прежде всего, как спекулятивный актив, который также потенциально может защищать от последствий смягчения денежно-кредитной политики.

Как ИИ будет влиять на экономику и фондовые рынки

Еще один фактор, который может определять инвестиционные перспективы в ближайшие 10−15 лет, — распространение искусственного интеллекта. Аналитики ожидают, что эта технология будет постепенно влиять на производительность труда, доходы компаний и темпы экономического роста.
По их оценкам, в мире уже начался инвестиционный бум в объеме около $15 трлн, связанный со стремлением компаний получить конкурентные преимущества благодаря новым технологиям.
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Аналитики отмечают, что экономический эффект от внедрения ИИ будет проявляться постепенно. Сначала больше всего выигрывают компании, разрабатывающие технологии и инвестирующие в масштабирование своих решений. Впоследствии преимущества будут распространяться на другие сектора экономики, когда ИИ станет частью повседневных бизнес-процессов.
В долгосрочной перспективе повышение производительности благодаря искусственному интеллекту может даже перевесить негативное влияние старения населения и ограничений на миграцию на темпы экономического роста.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АкцииЗолотоБиткоинИнвестиции в криптуИИ
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