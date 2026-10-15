ИИ изменит фондовый рынок: три ошибки, которых инвесторам лучше избегать

До 2030 года искусственный интеллект может превзойти человеческих экспертов во всех областях и самостоятельно определять задачи для выполнения. Такой сценарий прогнозирует аналитик Deutsche Bank Адриан Кокс.

По его мнению, появление искусственного интеллекта может изменить фондовый рынок и сделать привычные стратегии управления инвестиционными рисками менее эффективными.

По прогнозу Кокса, самые мощные модели ИИ будут работать даже на обычных смартфонах, планшетах и ​​ноутбуках. Пользователи смогут привлекать их в качестве команды экспертов для решения бизнес-задач.

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Главное отличие такого ИИ от современных систем будет заключаться в способности самостоятельно определять, что нужно сделать, вместо простого выполнения команд.

Первые примеры применения ИИ уже появляются в медицине, юриспруденции и робототехнике. В частности, Кокс упомянул компанию Nvidia, научившую роботизированные манипуляторы устанавливать графические процессоры и перерезать пластиковые стяжки. По сценарию аналитика в будущем роботы смогут переоборудовать целое производство за одну ночь.

Как ИИ может изменить инвестирование

В Deutsche Bank считают, что развитие ИИ заставит инвесторов пересмотреть привычные подходы к оценке компаний и рискам. Адриан Кокс выделил три момента, на которые следует обратить внимание.

1. Определять компании, которые выиграют или проигрывают от развития ИИ.

Инвесторам придется оценивать, сможет ли компания использовать новые технологии для развития бизнеса или, наоборот, ее бизнес-модель окажется под угрозой.

При таком сценарии диверсификация портфеля, то есть распределение средств между разными акциями, не обязательно защитит от потерь. Компании из разных секторов могут столкнуться с подобными угрозами из-за развития искусственного интеллекта.

2. Не считать акции со стабильной ценой безопасными.

Долгий период незначительных колебаний стоимости акций не гарантирует, что компания защищена от резкого падения.

В качестве примера Кокс привел образовательную технологическую компанию Chegg. В мае 2023 года ее акции за один день подешевели вдвое после того, как руководство связало замедление роста новых клиентов с появлением ChatGPT.

Это показывает, как развитие новых технологий может влиять на перспективы компаний и стоимость их акций.

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3. Не покупать акции только потому, что они подешевели.

Снижение стоимости акций не всегда означает, что настал удачный момент для покупки. По словам Кокса, падение цены может свидетельствовать о том, что искусственный интеллект создает угрозу самой бизнес модели компании.

Почему привычные стратегии могут не сработать

По мнению аналитика Deutsche Bank, развитие ИИ может усложнить оценку перспектив компаний и управление инвестиционными рисками.