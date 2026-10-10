За что работодатели будут платить людям в эпоху ИИ

Искусственный интеллект помогает выполнять рутинные задачи быстрее и дешевле. Поэтому сегодня дорожает не столько технологическая подкованность работника, сколько наличие у него навыков, которые сложно автоматизировать: критическое мышление, профессиональное суждение, коммуникация, принятие решений и умение брать за них ответственность.

Об этом Work.ua рассказала HR-эксперт компании Yappi Татьяна Симотюк.

Какие навыки будут ценить работодатели

Критическое мышление и профессиональное суждение. ИИ может давать убедительные, но неправильные ответы. Именно поэтому от уровня экспертизы работника зависит, сможет ли он заметить ошибку, которая может обернуться для бизнеса финансовыми потерями.

Умение правильно ставить задачу. Для качественной работы с ИИ недостаточно просто написать промпт. Следует понимать проблему, предоставить необходимый контекст, определить ожидаемый результат и проверить ответ. То есть ценно не только умение пользоваться ИИ, а способность понимать, что именно нужно получить с его помощью.

Живая коммуникация. Переговоры, обратная связь, умение убеждать и искать компромиссы — навыки, которым важен непосредственный контакт между людьми. Например, в сложном разговоре с клиентом следует почувствовать его реакцию, при необходимости изменить аргументацию и найти приемлемое для обеих сторон решение.

Английский для общения. Автоматический перевод может помочь написать письмо или понять текст, однако не заменяет полноценный разговор. Возможность общаться без посредничества переводчиков позволяет лучше чувствовать подтекст, быстро реагировать, поддерживать контакт с собеседником, шутить, снимать напряжение и аргументировать свою позицию в ходе переговоров.

Сможет ли ИИ заменить людей

По словам эксперта, сегодня ИИ не сможет полностью заменить специалистов. В то же время преимущество на рынке труда могут получить люди, которые умеют использовать его как инструмент для ускорения работы и имеют сильную профессиональную экспертизу.

Сильный специалист в таких условиях — это человек, который:

автоматизирует с помощью ИИ рутинные задачи и более эффективно использует свое время;

хорошо понимает свою профессиональную сферу;

критически оценивает результат работы ИИ, дополняет его своим опытом и контекстом;

объясняет логику своих действий, самостоятельно принимает финальные решения и берет на них ответственность.