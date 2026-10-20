Куда инвестируют украинцы в 2026 году (инфографика)

Украинцы не спешат отказываться от привычных способов сбережений, но все чаще присматриваются к альтернативным инвестициям. Наличные деньги и банковские депозиты помогают держать сбережения под рукой, тогда как криптовалюту рассматривают как один из вариантов потенциального роста капитала. Такой подход отражает стремление совместить финансовую осторожность с поиском новых возможностей.
Об этом говорится в исследовании финансового поведения и инвестиционных приоритетов украинцев за 2026 год, которое третий год проводит криптобиржа WhiteBIT.
Украинцы продолжают экономить, несмотря на рост расходов
В 2026 году финансовая активность украинцев остается на уровне предыдущего года. 66% опрошенных имеют источник дохода и сбережения или инвестиции. В то же время увеличивается доля тех, кто каждый месяц откладывает от 3000 грн: если в 2025 году таких было 30%, то в 2026-м — уже 35%.
Меняется и структура доходов. Зарплату как источник поступлений отметили 73% респондентов по сравнению с 79% годом ранее. Доля тех, кто получает пассивный доход от инвестиций, выросла с 37% до 41%. Также чаще упоминали доходы от коммерческой деятельности и собственного бизнеса — 32% против 27% в 2025 году.
В то же время, большую часть бюджета приходится направлять на повседневные нужды. В 2026 году еда и товары стали основной категорией расходов для 78% опрошенных. Годом ранее этот показатель составил 70%.
Наличные деньги и депозиты остаются основой сбережений
Украинцы выбирают финансовые инструменты в зависимости от того, какую задачу хотят решить: сохранить деньги, оградить их от инфляции или получить дополнительный доход.
К примеру, возможность зарабатывать на вложениях респонденты чаще всего связывают с банковскими депозитами, жилой недвижимостью, государственными ценными бумагами, коммерческой недвижимостью и ценными бумагами частных компаний.
Для защиты от инфляции опрошенные чаще рассматривают наличную иностранную валюту, денежные средства на валютных банковских счетах и жилую недвижимость. Среди инструментов, которые ассоциируются с защитой сбережений во время войны, называют наличные, криптоактивы и деньги на банковских счетах.
Самыми популярными инструментами для сбережений в 2026 году остаются:
наличные в гривне — 78% украинцев, имеющих сбережения;
наличные деньги в иностранной валюте — 69%;
банковские счета в гривне — 67%;
банковские депозиты — 59%;
банковские счета в иностранной валюте — 53%.
Как показывает опрос, традиционные способы хранения денег остаются важной частью финансовой стратегии украинцев. В то же время, для инвестирования и потенциального увеличения капитала они рассматривают более широкий набор возможностей.
Криптовалюта опережает инвестиции в собственный бизнес
Когда речь идет о потенциальном приумножении капитала, украинцы обращают внимание не только на традиционные финансовые инструменты. По результатам исследования, 44% респондентов, имеющих сбережения, рассматривают криптоактивы как возможное направление инвестирования.
Этот показатель выше, чем доля тех, кто рассматривает вложения в собственный бизнес или некоторые другие активы.
Среди инструментов для инвестирования украинцы назвали:
криптоактивы — 44%;
собственный бизнес — 32%;
государственные ценные бумаги — 27%;
коммерческую недвижимость или землю — 27%;
ценные бумаги частных компаний — 22%;
венчурный капитал — 11%.
Интерес к криптовалюте находится на уровне интереса к инвестициям в жилую недвижимость.
Отношение к криптоактивам
Осведомленность о криптовалюте в Украине тоже постепенно растет. В 2026 году о ней знают 32% опрошенных против 28% в 2025 году. Доля тех, кто не исключает возможности использования цифровых активов, также увеличилась с 17% до 19%.
Среди украинцев, у которых уже есть сбережения и инвестиции, интерес к криптоактивам выше: 44% рассматривают их как потенциальный инвестиционный инструмент, а 14% уже используют.
Хотите понять, в какой фазе сейчас крипторынок и какие инструменты работают в нынешних условиях? В записи воркшопа «Криптопрорыв 4.0» от Академии Минфин эксперт крипторынка Михаил Серюга объясняет это на примерах и предлагает разные модели портфелей в зависимости от бюджета.
Однако интерес не всегда переходит в практическое использование. На это могут влиять экономические обстоятельства: рост цен на базовые товары и девальвация частично нивелируют увеличение доходов, поэтому на инвестирование остается меньше свободных средств. Дополнительным фактором может быть менее привлекательная динамика крипторынка по сравнению с предыдущими годами.
В то же время в восприятии украинцев криптовалюта постепенно выходит за пределы инструмента для быстрого заработка.
Согласно исследованию, респонденты связывают криптоактивы со следующими возможностями:
пассивный доход — 64%;
диверсификация инвестиций или сбережений — 54%;
инновационный и перспективный финансовый инструмент — 52%;
инвестирование с небольшим стартовым капиталом — 48%;
возможность быстро заработать значительный капитал — 41%.
В WhiteBIT отмечают, что одним из барьеров для более активного использования криптовалюты остается сложность ее понимания.
«Исследование показывает, что криптовалюта уже занимает заметное место среди инструментов, рассматриваемых украинцами для инвестирования. Одним из барьеров для более активного использования остается сложность восприятия криптоактивов: 59% опрошенных считают, что они требуют специальных знаний. Поэтому WhiteBIT уделяет особое внимание образовательным инициативам, которые помогают людям лучше понимать цифровые активы, их возможности и риски», — отмечают в компании.