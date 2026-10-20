Куда инвестируют украинцы в 2026 году (инфографика)

Украинцы не спешат отказываться от привычных способов сбережений, но все чаще присматриваются к альтернативным инвестициям. Наличные деньги и банковские депозиты помогают держать сбережения под рукой, тогда как криптовалюту рассматривают как один из вариантов потенциального роста капитала. Такой подход отражает стремление совместить финансовую осторожность с поиском новых возможностей.

Об этом говорится в исследовании финансового поведения и инвестиционных приоритетов украинцев за 2026 год, которое третий год проводит криптобиржа WhiteBIT

Украинцы продолжают экономить, несмотря на рост расходов

В 2026 году финансовая активность украинцев остается на уровне предыдущего года. 66% опрошенных имеют источник дохода и сбережения или инвестиции. В то же время увеличивается доля тех, кто каждый месяц откладывает от 3000 грн: если в 2025 году таких было 30%, то в 2026-м — уже 35%.

Меняется и структура доходов. Зарплату как источник поступлений отметили 73% респондентов по сравнению с 79% годом ранее. Доля тех, кто получает пассивный доход от инвестиций, выросла с 37% до 41%. Также чаще упоминали доходы от коммерческой деятельности и собственного бизнеса — 32% против 27% в 2025 году.

В то же время, большую часть бюджета приходится направлять на повседневные нужды. В 2026 году еда и товары стали основной категорией расходов для 78% опрошенных. Годом ранее этот показатель составил 70%.

Наличные деньги и депозиты остаются основой сбережений

Украинцы выбирают финансовые инструменты в зависимости от того, какую задачу хотят решить: сохранить деньги, оградить их от инфляции или получить дополнительный доход.

К примеру, возможность зарабатывать на вложениях респонденты чаще всего связывают с банковскими депозитами, жилой недвижимостью, государственными ценными бумагами, коммерческой недвижимостью и ценными бумагами частных компаний.

Для защиты от инфляции опрошенные чаще рассматривают наличную иностранную валюту, денежные средства на валютных банковских счетах и ​​жилую недвижимость. Среди инструментов, которые ассоциируются с защитой сбережений во время войны, называют наличные, криптоактивы и деньги на банковских счетах.

Самыми популярными инструментами для сбережений в 2026 году остаются:

наличные в гривне — 78% украинцев, имеющих сбережения;

наличные деньги в иностранной валюте — 69%;

банковские счета в гривне — 67%;

банковские депозиты — 59%;

банковские счета в иностранной валюте — 53%.

Как показывает опрос, традиционные способы хранения денег остаются важной частью финансовой стратегии украинцев. В то же время, для инвестирования и потенциального увеличения капитала они рассматривают более широкий набор возможностей.

Криптовалюта опережает инвестиции в собственный бизнес

Когда речь идет о потенциальном приумножении капитала, украинцы обращают внимание не только на традиционные финансовые инструменты. По результатам исследования, 44% респондентов, имеющих сбережения, рассматривают криптоактивы как возможное направление инвестирования.

Этот показатель выше, чем доля тех, кто рассматривает вложения в собственный бизнес или некоторые другие активы.

Среди инструментов для инвестирования украинцы назвали:

криптоактивы — 44%;

собственный бизнес — 32%;

государственные ценные бумаги — 27%;

коммерческую недвижимость или землю — 27%;

ценные бумаги частных компаний — 22%;

венчурный капитал — 11%.

Интерес к криптовалюте находится на уровне интереса к инвестициям в жилую недвижимость.

Отношение к криптоактивам

Осведомленность о криптовалюте в Украине тоже постепенно растет. В 2026 году о ней знают 32% опрошенных против 28% в 2025 году. Доля тех, кто не исключает возможности использования цифровых активов, также увеличилась с 17% до 19%.

Среди украинцев, у которых уже есть сбережения и инвестиции, интерес к криптоактивам выше: 44% рассматривают их как потенциальный инвестиционный инструмент, а 14% уже используют.

Хотите понять, в какой фазе сейчас крипторынок и какие инструменты работают в нынешних условиях? В записи воркшопа «Криптопрорыв 4.0» от Академии Минфин эксперт крипторынка Михаил Серюга объясняет это на примерах и предлагает разные модели портфелей в зависимости от бюджета.

Однако интерес не всегда переходит в практическое использование. На это могут влиять экономические обстоятельства: рост цен на базовые товары и девальвация частично нивелируют увеличение доходов, поэтому на инвестирование остается меньше свободных средств. Дополнительным фактором может быть менее привлекательная динамика крипторынка по сравнению с предыдущими годами.

выходит за пределы инструмента для быстрого заработка. В то же время в восприятии украинцев криптовалюта постепенно

Согласно исследованию, респонденты связывают криптоактивы со следующими возможностями:

пассивный доход — 64%;

диверсификация инвестиций или сбережений — 54%;

инновационный и перспективный финансовый инструмент — 52%;

инвестирование с небольшим стартовым капиталом — 48%;

возможность быстро заработать значительный капитал — 41%.

В WhiteBIT отмечают, что одним из барьеров для более активного использования криптовалюты остается сложность ее понимания.