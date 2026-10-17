Карта, депозит или наличные дома: где лучше хранить деньги

Хранить деньги на карте, откладывать наличные дома или открыть депозит — выбор зависит от того, насколько быстро могут понадобиться деньги и намерен ли человек получать дополнительный доход. Выбирая банковский продукт, важно учесть условия, цель и механизмы защиты денежных средств.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Что избрать для разных финансовых нужд

Как отмечают специалисты, не все деньги следует хранить одинаково. Выбор банковского продукта зависит от того, когда средства могут понадобиться и для чего предназначены.

Текущий счет с платежной картой — для повседневных расчетов. Благодаря этому банковскому продукту вы можете оплачивать покупки, переводить средства и быстро получать доступ к ним.

👛 Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Перед оформлением следует проверить стоимость обслуживания, комиссии за переводы и возможности мобильного банкинга.

Депозит — для накоплений. Это деньги, которые клиент передает банку на определенных условиях. Банк может начислять проценты за использование ими, а размер дохода и порядок выплаты процентов зависят от условий вклада.

Перед открытием депозита следует:

Определить цель. Вы накапливаете на крупную покупку, создаете финансовую подушку или откладываете деньги на будущее? От этого зависит выбор вклада.

Вы накапливаете на крупную покупку, создаете финансовую подушку или откладываете деньги на будущее? От этого зависит выбор вклада. Сравнить процентные ставки. Обращайте внимание не только на доходность, но и условия начисления и выплаты процентов.

Обращайте внимание не только на доходность, но и условия начисления и выплаты процентов. Проверьте срок вклада. Выясните, можно ли вернуть средства досрочно и повлияет ли это на начисленные проценты.

Выясните, можно ли вернуть средства досрочно и повлияет ли это на начисленные проценты. Прочитать договор. Проверьте комиссии, условия пополнения и порядок возврата вклада.

Финансовая подушка — для непредвиденных расходов. Часть сбережений должна быть доступна, чтобы в непредвиденной ситуации можно было быстро воспользоваться деньгами. Оцените, какая часть сбережений должна оставаться доступной без ограничений.

Независимо от избранного способа хранения денег используйте надежные пароли, включите уведомления об операциях и никому не сообщайте PIN-код, CVV-код и одноразовые пароли подтверждения.

Вернут ли деньги, если банк станет неплатежеспособным

В Украине деньги вкладчиков защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Защита распространяется на депозиты, текущие и карточные счета физических лиц и ФЛП в банках — участниках системы.

Во время военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены действует гарантия полного возмещения средств.

В дальнейшем гарантированная сумма будет составлять не менее 600 000 грн на одного вкладчика в одном банке — независимо от количества счетов и депозитов.