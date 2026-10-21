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Игровые наушники и охлаждение для ноутбуков: что готовит Black Shark

Фондовый рынок
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Компания Black Shark, известная своими игровыми смартфонами, готовится к запуску двух новых продуктов: игровых Bluetooth-наушников Black Shark Fengming BE32 и охлаждающей системы для ноутбуков Fengshen.

Новые устройства от Black Shark

Black Shark Fengming BE32 — это игровая версия Bluetooth-наушников, выполненная в формате внутриканальных наушников. Они разработаны с акцентом на гейминг дизайн и обещают игрокам значительное преимущество благодаря скорости реакции.
Black Shark Fengshen — это система активного охлаждения для ноутбуков, позиционирующаяся как решение, созданное исключительно для эффективного отвода тепла. Лозунг компании «Только для охлаждения» подчеркивает основную цель устройства.
Оба продукта будут официально представлены 30 октября в 19:00. Пока компания Black Shark не раскрывает полных технических характеристик и других деталей этих новинок.
Информация о новых устройствах появилась благодаря сообщениям от пользователей IT House. Ожидается, что вместе с запуском наушников и системы охлаждения Black Shark может раскрыть и другие детали относительно своих будущих планов или обновлений.
По материалам:
expert.com.ua
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