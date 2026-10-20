Apple купила часть активов швейцарского стартапа Samplab (причины)

Компания Apple приобрела часть активов швейцарского стартапа Samplab, разрабатывавшего инструменты для редактирования музыки с помощью искусственного интеллекта.
Также Apple планирует трудоустроить часть команды стартапа. Это соглашение может помочь усовершенствовать музыкальные программы компании, в частности, Logic Pro, добавив новые возможности для работы со звуком.
Стартап Samplab был основан в швейцарском Цюрихе в 2020 году. Его программное обеспечение позволяло преобразовывать аудиозаписи в MIDI, распознавать аккорды и менять отдельные ноты без необходимости перезаписывать всю композицию. Кроме того, инструменты компании могли разделять музыкальные записи на отдельные дорожки, например, вокал, барабаны и инструментальные партии.
Технологии Samplab могут стать полезным дополнением для Logic Pro — профессиональной программы Apple для создания музыки. С 2024 г. она уже поддерживает функцию Stem Splitter, которая использует искусственный интеллект для разделения композиций на отдельные звуковые дорожки. Разработки Samplab потенциально позволят пойти дальше и редактировать отдельные ноты внутри аккордов, сохраняя естественное звучание записи.
В то же время Apple пока не подтвердила, как именно будет использовать приобретенные технологии. Информация о сделке появилась в реестре Европейской комиссии: согласно обнародованным данным, договоренность предполагает приобретение определенных активов Samplab и трудоустройство части ее сотрудников. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Сам стартап прекратил работу, а его сайт перенаправляет пользователей на официальный ресурс Apple. Если компания интегрирует технологии Samplab в Logic Pro или GarageBand, то музыканты смогут получить больше инструментов для редактирования аудио непосредственно в своих рабочих программах. Однако пока это лишь вероятное направление развития, а не официально подтвержденный план Apple.