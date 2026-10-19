Пенсионный фонд Южной Кореи лишился $137 млрд из-за падения акций Samsung и SK Hynix

Падение акций двух крупнейших южнокорейских производителей чипов — Samsung Electronics и SK Hynix — привело к резкому уменьшению стоимости инвестиций пенсионного фонда страны. За несколько месяцев оценка его долей в сотнях компаний сократилась на 182 трлн вон, или примерно $137 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансового провайдера в FnGuide.
Как Samsung и SK Hynix повлекли за собой основную часть потерь
Стоимость долей Национальной пенсионной службы Южной Кореи (NPS) размером от 5% в 287 публичных компаниях на 15 октября составила 333,53 трлн вон. В конце июня этот показатель достигал 515,93 трлн вон.
Это первое квартальное снижение стоимости таких активов фонда с четвертого квартала 2024 года. Резкий разворот произошел после рекордных результатов первой половины 2026 года: тогда доходность NPS составила 27,2% — лучший показатель за этот период по меньшей мере с 2022 года.
Больше всего подешевели инвестиции в производителей чипов. Стоимость доли фонда в SK Hynix снизилась примерно на 74,2 трлн вон, а у Samsung Electronics — на 56,9 трлн вон. Вместе эти две компании обеспечили около 72% общего сокращения стоимости портфеля.
По состоянию на конец июня под управлением NPS находилось 1866 трлн вон, или примерно $1,35 трлн.
Почему южнокорейский фонд оказался под давлением
Потери пенсионного фонда отображают нестабильность южнокорейского фондового рынка, к которой он особо уязвим из-за значительных вложений в производителей чипов. На котировки технологических компаний влияют сомнения по поводу устойчивости ралли, связанного с искусственным интеллектом, а также появление биржевых фондов с кредитным плечом, привязанных к отдельным акциям.
Индекс Kospi 22 июня достиг рекордного уровня закрытия — 9 114,55 пункта. Однако к 15 октября он снизился примерно на 39%.
В мае NPS повысил целевую долю южнокорейских акций в своем портфеле на конец года, в то же время уменьшив запланированную долю иностранных акций. Это увеличило планируемую зависимость фонда от внутреннего рынка, который в первой половине года демонстрировал одни из лучших результатов в мире.
Доля NPS в SK Hynix уменьшилась с 7,5% до 7,32%, в то время как пакет акций Samsung Electronics остался неизменным — 7,84%.
Падение рынка также повлекло за собой политическую дискуссию о том, должен ли пенсионный фонд активнее стабилизировать котировки. Оппозиционная партия «Сила народа» подвергла критике NPS за то, что он не поддержал рынок во время последней распродажи акций. По мнению оппозиции, решение приостановить ребалансировку портфеля в начале года ограничило возможности фонда покупать акции во время падения.