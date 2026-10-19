Пенсионный фонд Южной Кореи лишился $137 млрд из-за падения акций Samsung и SK Hynix

Падение акций двух крупнейших южнокорейских производителей чипов — Samsung Electronics и SK Hynix — привело к резкому уменьшению стоимости инвестиций пенсионного фонда страны. За несколько месяцев оценка его долей в сотнях компаний сократилась на 182 трлн вон, или примерно $137 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансового провайдера в FnGuide.

Как Samsung и SK Hynix повлекли за собой основную часть потерь

Стоимость долей Национальной пенсионной службы Южной Кореи (NPS) размером от 5% в 287 публичных компаниях на 15 октября составила 333,53 трлн вон. В конце июня этот показатель достигал 515,93 трлн вон.

Это первое квартальное снижение стоимости таких активов фонда с четвертого квартала 2024 года. Резкий разворот произошел после рекордных результатов первой половины 2026 года: тогда доходность NPS составила 27,2% — лучший показатель за этот период по меньшей мере с 2022 года.

Больше всего подешевели инвестиции в производителей чипов. Стоимость доли фонда в SK Hynix снизилась примерно на 74,2 трлн вон, а у Samsung Electronics — на 56,9 трлн вон. Вместе эти две компании обеспечили около 72% общего сокращения стоимости портфеля.

По состоянию на конец июня под управлением NPS находилось 1866 трлн вон, или примерно $1,35 трлн.

Почему южнокорейский фонд оказался под давлением

Потери пенсионного фонда отображают нестабильность южнокорейского фондового рынка, к которой он особо уязвим из-за значительных вложений в производителей чипов. На котировки технологических компаний влияют сомнения по поводу устойчивости ралли, связанного с искусственным интеллектом, а также появление биржевых фондов с кредитным плечом, привязанных к отдельным акциям.

Индекс Kospi 22 июня достиг рекордного уровня закрытия — 9 114,55 пункта. Однако к 15 октября он снизился примерно на 39%.

В мае NPS повысил целевую долю южнокорейских акций в своем портфеле на конец года, в то же время уменьшив запланированную долю иностранных акций. Это увеличило планируемую зависимость фонда от внутреннего рынка, который в первой половине года демонстрировал одни из лучших результатов в мире.

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Доля NPS в SK Hynix уменьшилась с 7,5% до 7,32%, в то время как пакет акций Samsung Electronics остался неизменным — 7,84%.