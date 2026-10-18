0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Со следующего года в Финляндии введут экзамен на гражданство

Мир
313
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Флаг Финляндии развевается над Кафедральным собором Хельсинки под ясным голубым небом
Флаг Финляндии развевается над Кафедральным собором Хельсинки под ясным голубым небом, Фото: magnific
Финляндия введет экзамен на знание основ гражданства с марта 2027 года. Его будут сдавать заявители в возрасте от 18 до 64 лет на финском или шведском языке.
Об этом сообщает Yle.

Что известно об экзамене на гражданство

Согласно заявлению Миграционной службы Финляндии (Migri), с марта 2027 года от заявителей на получение гражданства потребуют сдачи экзамена на знание основ общественной жизни.
Хотя поправки в Закон о гражданстве вступят в силу 1 января 2027 года, предусмотрен двухмесячный переходный период — до начала марта.
«Новое требование будет касаться вас только в том случае, если вы подаете заявление через онлайн-сервис Enter Finland или бумажное заявление в пункте обслуживания Миграционной службы Финляндии 1 марта 2027 года или позже», — говорится в сообщении Migri.
Введение экзамена является завершающим этапом правительственной стратегии, состоящей из трех частей и направленной на ужесточение требований для получения гражданства Финляндии.
Предыдущие изменения касались, прежде всего, продолжительности проживания в стране и финансовой самодостаточности.
Хельсинкский университет сотрудничает с Migri над подготовкой учебных материалов и вопросов для экзамена на гражданство.
В Швеции, Норвегии и Дании претенденты на гражданство также должны сдавать экзамены на знание основ гражданского устройства.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems