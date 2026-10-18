Со следующего года в Финляндии введут экзамен на гражданство

«Новое требование будет касаться вас только в том случае, если вы подаете заявление через онлайн-сервис Enter Finland или бумажное заявление в пункте обслуживания Миграционной службы Финляндии 1 марта 2027 года или позже», — говорится в сообщении Migri.
Введение экзамена является завершающим этапом правительственной стратегии, состоящей из трех частей и направленной на ужесточение требований для получения гражданства Финляндии.
Предыдущие изменения касались, прежде всего, продолжительности проживания в стране и финансовой самодостаточности.
Хельсинкский университет сотрудничает с Migri над подготовкой учебных материалов и вопросов для экзамена на гражданство.
В Швеции, Норвегии и Дании претенденты на гражданство также должны сдавать экзамены на знание основ гражданского устройства.