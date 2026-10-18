Со следующего года в Финляндии введут экзамен на гражданство

Флаг Финляндии развевается над Кафедральным собором Хельсинки под ясным голубым небом, Фото: magnific

Финляндия введет экзамен на знание основ гражданства с марта 2027 года. Его будут сдавать заявители в возрасте от 18 до 64 лет на финском или шведском языке.

Об этом сообщает Yle.

Что известно об экзамене на гражданство

Согласно заявлению Миграционной службы Финляндии (Migri), с марта 2027 года от заявителей на получение гражданства потребуют сдачи экзамена на знание основ общественной жизни.

Хотя поправки в Закон о гражданстве вступят в силу 1 января 2027 года, предусмотрен двухмесячный переходный период — до начала марта.

«Новое требование будет касаться вас только в том случае, если вы подаете заявление через онлайн-сервис Enter Finland или бумажное заявление в пункте обслуживания Миграционной службы Финляндии 1 марта 2027 года или позже», — говорится в сообщении Migri.

Введение экзамена является завершающим этапом правительственной стратегии, состоящей из трех частей и направленной на ужесточение требований для получения гражданства Финляндии.

Предыдущие изменения касались, прежде всего, продолжительности проживания в стране и финансовой самодостаточности.

Хельсинкский университет сотрудничает с Migri над подготовкой учебных материалов и вопросов для экзамена на гражданство.