Зарплаты учителей в Европе: в каких странах педагоги зарабатывают больше

В 2025 году высшую среднюю годовую зарплату среди учителей начальной школы в Европе получали в Дании — более 74 тыс. евро. Меньше всего зарабатывали педагоги в Турции — около 18,7 тыс. евро. В то же время, с учетом стоимости жизни лидером стала Германия.

Об этом пишет Euronews Business, ссылаясь на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Education at a Glance 2026 года.

В каких странах учителя зарабатывают больше всего

По данным ОЭСР, в 2025 году средняя годовая зарплата до уплаты налогов учителей начальной школы в возрасте от 25 до 64 лет, работающих полный день, составляла:

Дания — 74 086 евро;

Исландия — 73 752 евро;

Ирландия — 69 747 евро;

Германия — 69 453 евро;

Австрия — 65 851 евро.

Более 50 тысяч евро в год также зарабатывают учителя в Норвегии, Бельгии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе, Финляндии и Англии.

Самые маленькие зарплаты среди стран в рейтинге зафиксировали в Турции — 18 669 евро в год, Греции — 18 746 евро, Латвии — 20 516 евро и Румынии — 20 805 евро.

Зарплаты учителей начальной школы в Европе

, Инфографика: Euronews Business

Среди крупнейших европейских экономик самые высокие зарплаты у учителей Германии. Во Франции педагоги в среднем получают 41 968 евро в год, а в Италии — 32 100 евро. Данные по Испании отсутствуют.

Учителям старшей средней школы обычно платят больше

Зарплаты учителей старшей средней школы обычно выше, чем у педагогов начальной школы. Исключения — Турция и Северная Ирландия. В Шотландии, Литве и Эстонии оплата труда на обоих уровнях одинакова.

Годовой заработок учителей старшей средней школы колеблется от 17 615 евро в Турции до 93 938 евро в Исландии.

В тройку стран, где учителям старшей средней школы платят больше, также вошли Дания (85 999 евро) и Германия (80 163 евро).

Учителям старшей средней школы обычно платят больше, Инфографика: Euronews Business

Наибольшее отличие между зарплатами учителей начальной и старшей средней школы — в Исландии, Финляндии, Бельгии, Дании, Австрии и Германии. В этих странах педагоги старшей школы зарабатывают не менее 10 тыс. евро больше в год.

Влияет ли стоимость жизни на рейтинг

Высокая зарплата не всегда означает более высокую покупательную способность, ведь в разных странах отличаются цены на товары и услуги. Потому аналитики сравнили заработки учителей с учетом стоимости жизни.

Результаты приведены в PPS — условных единицах, позволяющих сравнить, сколько товаров и услуг можно приобрести в разных странах.

Где зарплаты позволяют купить больше, Инфографика: Euronews Business

С учетом стоимости жизни наивысшую покупательную способность имеют зарплаты учителей начальной школы в Германии — 64 143 PPS.

Далее следуют Австрия (58 265 PPS), Дания (53 036 PPS), Ирландия (51 226 PPS) и Бельгия (50 846 PPS).

Самый низкий показатель зафиксировали в Греции — 21 456 PPS.

Среди учителей старшей средней школы Германия также заняла первое место — 74 034 PPS, тогда как Греция занимает последнее место с 23 289 PPS. Среди крупнейших экономик Европы самый низкий показатель в Италии — 36 964 PPS.

После корректировки зарплат с учетом стоимости жизни Турция улучшила позицию в рейтинге на шесть ступеней, Польша — на пять, а франкоязычное сообщество Бельгии и Румыния — на четыре.