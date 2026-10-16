В Польше упростят оформление 800 Плюс

В Польше планируют упростить получение пособия на детей 800 Плюс. Если в семье не произошло изменений и ребенок продолжает отвечать требованиям программы, родителям больше не придется каждый год подавать новое заявление для продления выплат.

Об этом пишет inpoland

В конце апреля Министерство семьи, труда и социальной политики Польши представило на общественное обсуждение проект соответствующих изменений. Согласно ему, Управление социального страхования (ZUS) будет автоматически обновлять право на пособие на следующий расчетный период, используя имеющиеся в системе данные.

Как изменится оформление пособия 800 Плюс

Родители должны ежегодно подавать новое заявление на следующий расчетный период, даже если ребенок и дальше отвечает всем условиям получения пособия. После введения новых правил повторно оформлять выплаты при отсутствии изменений в семье не потребуется.

📌 Если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы и пособия. Finance.ua в материале рассказывает, как их оформить и что для этого нужно. 👶🏻

«Государство должно облегчать жизнь семьям, а не увеличивать их бремя. Поскольку мы знаем, что дети все еще имеют право на пособие, нет никакой причины требовать от родителей ежегодно заполнять одну и ту же форму. Это изменение экономит им время и уменьшает ненужную бюрократию», — объяснила замминистра по делам семьи, труда и социальной политики Александра Гаевская.

Когда заявление все же придется подавать

Несмотря на автоматическое продление выплат, родители должны будут извещать ZUS об изменениях, которые могут повлиять на право на пособие. В частности, речь идет об изменении местожительства или обстоятельствах ухода за ребенком.

Также заявление нужно будет подавать при первом оформлении пособия после рождения ребенка или после возвращения семьи в Польшу.

Кредитная карта — это удобно. Каталог, который поможет найти идеальную для вас, уже на Finance.ua.💳

Ожидается, что новые правила вступят в силу со следующего расчетного периода. Изменения должны снизить количество дел, которые работникам ZUS приходится рассматривать вручную.

Ранее мы писали , что с нового периода выплат в Польше изменились правила получения помощи 800 Plus для украинцев со статусом UKR.