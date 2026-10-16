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В Польше упростят оформление 800 Плюс

Мир
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В Польше упростят оформление 800 Плюс
В Польше упростят оформление 800 Плюс
В Польше планируют упростить получение пособия на детей 800 Плюс. Если в семье не произошло изменений и ребенок продолжает отвечать требованиям программы, родителям больше не придется каждый год подавать новое заявление для продления выплат.
Об этом пишет inpoland.
В конце апреля Министерство семьи, труда и социальной политики Польши представило на общественное обсуждение проект соответствующих изменений. Согласно ему, Управление социального страхования (ZUS) будет автоматически обновлять право на пособие на следующий расчетный период, используя имеющиеся в системе данные.

Как изменится оформление пособия 800 Плюс

Родители должны ежегодно подавать новое заявление на следующий расчетный период, даже если ребенок и дальше отвечает всем условиям получения пособия. После введения новых правил повторно оформлять выплаты при отсутствии изменений в семье не потребуется.
«Государство должно облегчать жизнь семьям, а не увеличивать их бремя. Поскольку мы знаем, что дети все еще имеют право на пособие, нет никакой причины требовать от родителей ежегодно заполнять одну и ту же форму. Это изменение экономит им время и уменьшает ненужную бюрократию», — объяснила замминистра по делам семьи, труда и социальной политики Александра Гаевская.

Когда заявление все же придется подавать

Несмотря на автоматическое продление выплат, родители должны будут извещать ZUS об изменениях, которые могут повлиять на право на пособие. В частности, речь идет об изменении местожительства или обстоятельствах ухода за ребенком.
Также заявление нужно будет подавать при первом оформлении пособия после рождения ребенка или после возвращения семьи в Польшу.
Ожидается, что новые правила вступят в силу со следующего расчетного периода. Изменения должны снизить количество дел, которые работникам ZUS приходится рассматривать вручную.
Ранее мы писали, что с нового периода выплат в Польше изменились правила получения помощи 800 Plus для украинцев со статусом UKR.
Также ранее мы сообщали, что уже более 10 лет в Польше действует программа 500 Плюс. Но ее предлагают отменить и ввести совсем другой вид поддержки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
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