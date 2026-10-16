Ветряные сани из Испании пересекут Антарктиду
Испанский полярный исследователь Рамон Ларраменди возглавит научную экспедицию, которая преодолеет примерно 3400 километров во внутренних районах Антарктиды в течение примерно 80 дней, не используя ископаемое топливо для транспортировки.
Проект «Антарктический ветряной санный транспорт 2026−2027» будет транспортировать инструменты для проведения 16 исследовательских проектов в самых тяжелых регионах планеты с целью расширения знаний о льдах, изменении климата и полярных экосистемах.
«Ветротяги — это нечто… в какой-то степени… совершенно уникальное в мире», — объяснил Ларраменди Euronews во время интервью на центральной площади Испании в Мадриде.
Что это за средство
Исследователь считает, что разработанное им транспортное средство — это исключительное сочетание традиционных методов и передовых технологий, задуманное для преодоления больших расстояний без необходимости в двигателях внутреннего сгорания или воздушном снабжении припасами.
Экспедиция отправится из Испании 18 октября и вернется в начале февраля. Маршрут начнется вблизи российской базы Новолазаревска, на Земле королевы Мод, и завершится на франко-итальянской базе Конкордия в Куполе C после пересечения Полюса Недоступности и окрестностей Полюса Холода.
Ветротяговое транспортное средство пересечет Антарктиду без выбросов
«Ветряные сани» — это полярная исследовательская платформа, использующая воздушных змеев для питания научного оборудования от энергии ветра и солнца. Ее дизайн, вдохновленный культурой инуитов, по словам Ларраменди, является результатом около 25 лет разработок и экспериментов, в течение которых исследователь преодолел более 28 000 километров по льду в разных экспедициях.
«Эти сани сочетают в себе техники инуитов, которые кажутся древними и несколько странными технологиями. Так что это очень, очень странное сочетание, но очень эффективное», — говорит исследователь, считающий устойчивое развитие одним из фундаментальных столпов проекта.
Транспортное средство состоит из четырех модулей и имеет длину 15 метров. Оно может перевозить до 2100 килограммов груза, хотя в этот раз он будет сначала перевозить около 250 килограммов научных приборов.
Экипаж будет иметь 20 воздушных змеев площадью от пяти до 150 квадратных метров, которые они будут использовать в зависимости от погодных условий. При благоприятной погоде сани могут развивать скорость до 80 километров в час, со средней скоростью примерно 25 километров в час.
Отсутствие ископаемого топлива уменьшает как влияние на окружающую среду, так и потребности экспедиции. Для сравнения, Трансантарктическая научная экспедиция 2011−2012 годов преодолела аналогичное расстояние, используя гусеничные грузовики, снегоходы и сани, израсходовав примерно 170 000 литров топлива в течение двух месяцев.
Ларраменди надеется, что эта кампания продемонстрирует потенциал транспортного средства как научной платформы для будущих экспедиций. «Другие системы на возобновляемых источниках энергии могут появиться для пересечения Антарктиды, но ни одна из них не будет более устойчивой и не будет оказывать меньшее влияние, чем Wind Sled», — утверждает он.
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