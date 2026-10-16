Ветряные сани из Испании пересекут Антарктиду

Испанский полярный исследователь Рамон Ларраменди возглавит научную экспедицию, которая преодолеет примерно 3400 километров во внутренних районах Антарктиды в течение примерно 80 дней, не используя ископаемое топливо для транспортировки.

Проект «Антарктический ветряной санный транспорт 2026−2027» будет транспортировать инструменты для проведения 16 исследовательских проектов в самых тяжелых регионах планеты с целью расширения знаний о льдах, изменении климата и полярных экосистемах.

«Ветротяги — это нечто… в какой-то степени… совершенно уникальное в мире», — объяснил Ларраменди Euronews во время интервью на центральной площади Испании в Мадриде.

Что это за средство

Исследователь считает, что разработанное им транспортное средство — это исключительное сочетание традиционных методов и передовых технологий, задуманное для преодоления больших расстояний без необходимости в двигателях внутреннего сгорания или воздушном снабжении припасами.

Экспедиция отправится из Испании 18 октября и вернется в начале февраля. Маршрут начнется вблизи российской базы Новолазаревска, на Земле королевы Мод, и завершится на франко-итальянской базе Конкордия в Куполе C после пересечения Полюса Недоступности и окрестностей Полюса Холода.

Ветротяговое транспортное средство пересечет Антарктиду без выбросов

«Ветряные сани» — это полярная исследовательская платформа, использующая воздушных змеев для питания научного оборудования от энергии ветра и солнца. Ее дизайн, вдохновленный культурой инуитов, по словам Ларраменди, является результатом около 25 лет разработок и экспериментов, в течение которых исследователь преодолел более 28 000 километров по льду в разных экспедициях.

«Эти сани сочетают в себе техники инуитов, которые кажутся древними и несколько странными технологиями. Так что это очень, очень странное сочетание, но очень эффективное», — говорит исследователь, считающий устойчивое развитие одним из фундаментальных столпов проекта.

Транспортное средство состоит из четырех модулей и имеет длину 15 метров. Оно может перевозить до 2100 килограммов груза, хотя в этот раз он будет сначала перевозить около 250 килограммов научных приборов.

Экипаж будет иметь 20 воздушных змеев площадью от пяти до 150 квадратных метров, которые они будут использовать в зависимости от погодных условий. При благоприятной погоде сани могут развивать скорость до 80 километров в час, со средней скоростью примерно 25 километров в час.

Отсутствие ископаемого топлива уменьшает как влияние на окружающую среду, так и потребности экспедиции. Для сравнения, Трансантарктическая научная экспедиция 2011−2012 годов преодолела аналогичное расстояние, используя гусеничные грузовики, снегоходы и сани, израсходовав примерно 170 000 литров топлива в течение двух месяцев.