У каких стран есть долги перед МВФ: на каком месте Украина

Первое место в мире по долгам перед МВФ заняла Аргентина. Задолженность Аргентины по состоянию на октябрь составляет 56,8 млрд долл. (8,2% ВВП).

Об этом пишет Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные МВФ.

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Украина заняла второе место в мире по размеру долга перед Международным валютным фондом. Долг Украины по состоянию на октябрь 2026 года составляет 14,4 млрд долларов, или 6,2% ВВП.

Третье и четвертое места у Пакистана (10,8 млрд долл.) и Египта — 10,6 млрд долл.

5 место у Эквадора — 9,4 млрд долларов.

Подробнее о других странах смотрите в инфоргафике ниже:

Напомним, Украина 23 июля получил в 2-й транш около 690 млн долларов от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Общий объем финансирования, полученного Украиной в рамках новой программы EFF, составляет около 2,2 млрд долларов США.

Программа была утверждена Советом исполнительных директоров МВФ 26 февраля 2026 года. Общий объем новой программы EFF составляет 8,1 млрд долларов США на 2026−2029 годы.

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Ранее писали , что мировая экономика продолжает испытывать многочисленные потрясения, однако ее способность противостоять новым кризисам постепенно иссякает. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, динамика экономического роста испытывает влияние двух противоположных факторов: с одной стороны — сдерживание из-за негативного шока в сфере энергоснабжения, вызванное войной на Ближнем Востоке; с другой — стимулирование благодаря положительному шоку спроса на технологии искусственного интеллекта.

Прогноз для Украины

По данным МВФ, ожидается рост ВВП Украины на уровне 1,0% в 2026 году, на уровне 3,5% - в 2027 году. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5% в 2027 году после замедления до 1,0% в 2026 году.По данным МВФ, ожидается рост ВВП Украины на уровне 1,0% в 2026 году,