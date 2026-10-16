У каких стран есть долги перед МВФ: на каком месте Украина

Ранее писали, что мировая экономика продолжает испытывать многочисленные потрясения, однако ее способность противостоять новым кризисам постепенно иссякает. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, динамика экономического роста испытывает влияние двух противоположных факторов: с одной стороны — сдерживание из-за негативного шока в сфере энергоснабжения, вызванное войной на Ближнем Востоке; с другой — стимулирование благодаря положительному шоку спроса на технологии искусственного интеллекта.
Прогноз для Украины
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5% в 2027 году после замедления до 1,0% в 2026 году. По данным МВФ, ожидается рост ВВП Украины на уровне 1,0% в 2026 году, на уровне 3,5% - в 2027 году.