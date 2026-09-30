МВФ спрогнозировал дефицит бюджета Украины до 2029 года

МВФ и Еврокомиссия настаивают на реформах

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в объеме до $54 млрд до 2029 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.

По данным осведомленных источников, которые говорили на условиях анонимности, дефицит финансирования Украины может составлять:

$30−35 млрд в 2027 году;

в 2028 году — $17 млрд;

в 2029 году — еще $2 млрд.

В то же время, эти показатели могут измениться.

ЕС и партнеры обсуждают дополнительную помощь Украине

Во вторник доноры Украины встретились в Брюсселе, чтобы активизировать переговоры о предоставлении дополнительной финансовой помощи.

Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет кредитной поддержки Украины в размере €90 млрд, или около $102 млрд. В то же время ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще €30 млрд на этот и последующие годы.

МВФ и Еврокомиссия настаивают на реформах

Европейская комиссия и МВФ призывают правительство Украины выполнять план реформ. Это должно помочь Украине получать международную финансовую помощь и улучшить управление предоставленными средствами.

В то же время, страны ЕС продолжают обсуждать механизмы дополнительного финансирования Киева. Ожидается, что война будет продолжаться и в следующем году, а в последние месяцы россия и Украина усилили атаки.

ЕС рассматривает использование замороженных активов россии

Среди возможных источников дополнительной поддержки Украины страны ЕС снова обсуждают использование €210 млрд замороженных в Европе активов Центрального банка россии для привлечения финансирования.

Другие государства предлагают альтернативный вариант — выпуск дополнительных совместных долговых обязательств ЕС.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в проекте госбюджета Украины на 2027 год заложен значительный объем займов, а потребность во внешнем финансировании остается одним из ключевых вопросов. Общий дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 15% ВВП, а предельный объем госдолга может превысить 12 трлн грн.