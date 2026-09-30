МВФ спрогнозировал дефицит бюджета Украины до 2029 года

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в объеме до $54 млрд до 2029 года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.
По данным осведомленных источников, которые говорили на условиях анонимности, дефицит финансирования Украины может составлять:
- $30−35 млрд в 2027 году;
- в 2028 году — $17 млрд;
- в 2029 году — еще $2 млрд.
В то же время, эти показатели могут измениться.
ЕС и партнеры обсуждают дополнительную помощь Украине
Во вторник доноры Украины встретились в Брюсселе, чтобы активизировать переговоры о предоставлении дополнительной финансовой помощи.
Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет кредитной поддержки Украины в размере €90 млрд, или около $102 млрд. В то же время ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще €30 млрд на этот и последующие годы.
МВФ и Еврокомиссия настаивают на реформах
Европейская комиссия и МВФ призывают правительство Украины выполнять план реформ. Это должно помочь Украине получать международную финансовую помощь и улучшить управление предоставленными средствами.
В то же время, страны ЕС продолжают обсуждать механизмы дополнительного финансирования Киева. Ожидается, что война будет продолжаться и в следующем году, а в последние месяцы россия и Украина усилили атаки.
ЕС рассматривает использование замороженных активов россии
Среди возможных источников дополнительной поддержки Украины страны ЕС снова обсуждают использование €210 млрд замороженных в Европе активов Центрального банка россии для привлечения финансирования.
Другие государства предлагают альтернативный вариант — выпуск дополнительных совместных долговых обязательств ЕС.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в проекте госбюджета Украины на 2027 год заложен значительный объем займов, а потребность во внешнем финансировании остается одним из ключевых вопросов. Общий дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 15% ВВП, а предельный объем госдолга может превысить 12 трлн грн.
Предельный объем государственного долга прогнозируется на уровне 12,307 трлн. грн., или 110,4% ВВП. Гарантированный государством долг, по прогнозу, составит 382,2 млрд. грн., или 3,5% ВВП.