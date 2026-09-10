В ЕС отреагировали на $27 млрд дефицита в бюджете Украины — NYT Сегодня 15:05 — Казна и Политика

В Европе удивились, узнав, что Украине не хватает 27 миллиардов долларов на оборону. Некоторые партнеры подвергают сомнению эффективность расходования средств или завышение потребностей.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

В статье говорится, что Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом средств на финансирование обороны. Президент Владимир Зеленский сообщил европейским союзникам, что для прохождения 2026 года стране дополнительно требуется $27 млрд.

Запрос Киева удивил и обеспокоил европейских чиновников, ведь в начале этого года Европейский Союз уже согласовал для Украины кредит более чем на $100 млрд.

В то же время страна переживает один из самых опасных периодов с начала полномасштабного вторжения из-за непрерывных российских атак, дефицита средств противовоздушной обороны и значительных расходов на войну.

В ЕС не ожидали столь большого дефицита бюджета

По словам четырех европейских дипломатов, европейские партнеры понимают, что Украина борется за свое существование, но не ожидали такого большого бюджетного дефицита.

Некоторые чиновники подвергают сомнению эффективность использования средств или считают, что потребности Украины могут быть завышены.

Европейские чиновники пытаются выяснить причины дефицита, его точный размер и возможности дополнительного финансирования Украины до конца года. Киев также обращается за помощью к Великобритании, Канаде и Японии.

Почему Украине нужно больше денег

Рост потребностей в финансировании связан прежде всего с удорожанием войны. россия продолжает наносить удары по Украине, в частности по портовой инфраструктуре, что сократило один из важных источников доходов страны.

Кроме того, Украина критически нуждается в американских ракетах-перехватчиках для борьбы с баллистическими ракетами и пытается наращивать разработку собственных аналогов.

Происхождение бюджетного дефицита остается невыясненным и предмет споров. В ходе встречи с европейскими и британскими лидерами Зеленский заявил, что часть расходов была произведена за время работы бывшего министра обороны Михаила Федорова, выступавшего за масштабные изменения в оборонной промышленности. Министерство обороны использовало средства, заложенные в бюджете на конец этого года.

Глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что еще в начале года ее предупреждали об ожидаемом дефиците на уровне около $7,5 млрд. В то же время за первые восемь месяцев 2026 года военные расходы выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также ЕС одобрил €3,2 млрд для Украины на ракеты Patriot

«Эти дефициты возникают потому, что война ежегодно становится все дороже. Мы должны учитывать, что российская тактика меняется и это ухудшает положение Украины», — сказала Пидласа.