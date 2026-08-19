ПАРТНЕРСКАЯ Не только Bitcoin: что такое криптобандлы и почему их сравнивают с ETF Сегодня 14:15 — Криптовалюта

Что такое криптобандлы

Инвестировать в криптовалюту можно не только через покупку отдельных монет. Криптобандлы позволяют одной инвестицией получить доступ сразу к нескольким активам, объединённым по определённой стратегии. Это упрощает диверсификацию портфеля и может быть удобным вариантом для тех, кто только начинает знакомство с крипторынком.

Если ещё несколько лет назад ответ на вопрос «Во что инвестировать в крипте?» в основном сводился к нескольким самым известным активам, то сегодня ситуация совсем другая. Крипторынок превратился в целую экосистему с отдельными секторами и инвестиционными трендами. Для инвестора это означает не только больше возможностей, но и больше решений, которые нужно принимать.

Чтобы упростить жизнь инвесторов, особенно тех, кто только начинает свой путь в криптоиндустрии, появилась концепция криптобандлов — готовых корзин цифровых активов, объединённых определённой инвестиционной идеей.

Портфель вместо одной монеты

Концепцию криптобандлов можно описать как готовый минипортфель. Вместо того чтобы самостоятельно покупать Bitcoin, Ethereum и другие активы и рассчитывать их доли, инвестор выбирает готовую корзину, в которой структура уже определена.

Например, в WhiteBIT Crypto Bundles есть бандл Crypto Core с Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP, бандл The Duo с Bitcoin и Ethereum в пропорции 50/50, а также тематические бандлы. Это принципиально иной подход, чем выбор одной монеты, потому что инвестор фактически делает ставку не на конкретный актив, а на определённую рыночную идею или сегмент.

Криптобандл от WhiteBit

При этом важно понимать: диверсификация не означает автоматического снижения всех рисков. Если падает весь крипторынок, стоимость бандла тоже может снижаться. Но зависимость результата от одного конкретного актива потенциально становится меньше.

При чём здесь ETF

Похожая логика уже давно используется на традиционных финансовых рынках. Индексные продукты (ETF, или биржевые фонды) стали популярными именно потому, что позволили инвесторам диверсифицировать активы без необходимости самостоятельно покупать десятки ценных бумаг. Например, вместо покупки большого количества акций по отдельности инвестор может приобрести долю фонда, у которого уже есть определённая структура. По данным Investment Company Institute, в июне 2026 года активы ETF в США достигли $15,7 трлн — на 36,6% больше, чем годом ранее. При этом по состоянию на конец 2025 года ETF составляли 30% всех активов инвестиционных компаний США против примерно 12% десять лет назад.

Крипторынок постепенно движется в сторону похожей логики. Вместо постоянного поиска «следующей монеты, которая вырастет», инвестор может выбирать определённый сегмент рынка и получать к нему экспозицию через готовую корзину. По такому принципу работают и Crypto Bundles от WhiteBIT: платформа предлагает готовые корзины с разным составом и инвестиционной направленностью. Кроме корзин с самыми популярными монетами, о которых мы писали выше, это также, например, Industry Scaling, который фокусируется на блокчейн-инфраструктуре, RWA, построенный вокруг проектов, связанных с токенизацией реальных активов, или Stable, объединяющий стейблкоин и токенизированное золото и ориентированный на более консервативный сценарий внутри крипторынка. Есть и более специфический вариант MEME Culture, который объединяет популярные мем-токены.

При этом криптобандлы и ETF — это разные финансовые инструменты. У ETF есть определённая юридическая и регуляторная структура, тогда как криптобандлы лишь используют похожий принцип объединения нескольких активов в готовую корзину.

Зачем инвестору готовая корзина

Главное преимущество криптобандла состоит не в том, чтобы «угадать» следующую криптовалюту, которая вырастет. Наоборот, его цель — уменьшить зависимость от необходимости делать такой выбор. Например, инвестор считает, что сектор искусственного интеллекта будет иметь значительный потенциал в ближайшие годы. Он, конечно, может самостоятельно найти несколько проектов (а часть достойных и пропустить), оценить их, распределить между ними средства и дальше следить за каждым.

А может выбрать уже готовую корзину активов, сфокусированную на этом секторе. Например, в WhiteBIT Crypto Bundles для такого подхода есть бандл AI Supercycle, сформированный вокруг проектов, связанных с искусственным интеллектом. В таком случае инвестор получает экспозицию сразу к нескольким активам в рамках выбранной рыночной темы, не формируя такой портфель самостоятельно. Этот вариант, конечно, не отменяет необходимости понимать, во что именно вкладываются средства, но сокращает количество ручных операций и позволяет сразу получить экспозицию на несколько активов. Это особенно актуально для людей, которые хотят инвестировать в криптовалюту, но не планируют ежедневно тратить время на анализ рынка.

Линейка WhiteBIT Crypto Bundles

Криптобандл Состав Описание Для кого Рискованность Crypto Core 65% BTC, 20% ETH, 10% SOL, 5% PXR Крупнейшие и самые узнаваемые криптоактивы Для новичков и консервативных инвесторов, которые хотят начать с «голубых фишек» крипторынка Низкая\средняя The Duo 50% BTC, 50% ETH Два главных актива рынка Для тех, кто хочет базовую, сбалансированную экспозицию без лишнего усложнения портфеля Низкая Industry Scaling 35% WBT, 25% ARB, 20% OP, 20% POL Инфраструктура, которая делает блокчейн быстрее, дешевле и готовым к массовому использованию Для тех, кто видит потенциал в Layer 2-решениях и масштабировании экосистем Средняя\высокая AI Supercycle 30% RENDER, 30% FET, 20% NEAR, 20% TAO Децентрализованные AI-сети и вычислительная инфраструктура Для инвесторов, которые верят в долгосрочный AI-нарратив и готовы принимать более высокую волатильность Высокая RWA 20% LINK, 20% ONDO, 20% XLM, 20% XDC, 20% OM Токенизация реальных активов и сближение классических финансов с блокчейном Для инвесторов, которые ищут не только рыночный хайп, но и прикладную финансовую логику Средняя Stable 50% EURI, 50% XAU Баланс между стейблкоинами и цифровым золотом Для тех, кто хочет уменьшить влияние волатильности и сосредоточиться на сохранении капитала Минимальная MEME Culture 20% DOGE, 20% PEPE, 20% SHIB, 20% WIF, 20% BONK Социальные тренды, интернет-культура и сила криптосообществ Для инвесторов с высокой толерантностью к риску, которые готовы работать со спекулятивным сегментом Очень высокая

Свобода не ждать «правильного момента»

Ещё одна сложность, решить которую помогают криптобандлы, — это вопрос, когда именно инвестировать. Крипторынок работает 24/7 и меняется гораздо стремительнее, чем традиционные биржи. Из-за этого попытка найти идеальный момент для инвестирования может изматывать.

Один из способов решить эту проблему — Dollar-Cost Averaging (DCA). Его суть в том, чтобы инвестировать определённую сумму регулярно, независимо от текущей цены актива.

Именно этот принцип используется в WhiteBIT Crypto Bundles через функцию Auto-Invest. Пользователь выбирает бандл, сумму и периодичность, после чего система автоматически совершает регулярные покупки. Минимальная сумма инвестиции — 50 USDT.

Для человека, который планирует формировать криптопортфель постепенно, это может быть интереснее, чем каждый раз самостоятельно определять момент для покупки нескольких разных активов.

При таком подходе в периоды высоких цен инвестор покупает меньшее количество активов, а во время снижения — большее. Таким образом, покупки происходят на разных ценовых уровнях, а результат меньше зависит от одной конкретной точки входа.

Бандл или собственный портфель?

Значит ли это, что готовые бандлы лучше самостоятельного выбора криптовалют? У обоих подходов есть свои преимущества. Самостоятельное формирование портфеля обеспечивает максимальный контроль — инвестор сам выбирает активы, их доли и момент покупки. Но вместе с контролем он получает и больше «работы»: анализ рынка, мониторинг позиций и регулярную корректировку портфеля. Бандл, в свою очередь, забирает часть этих решений на себя, обеспечивая более простой и более системный процесс инвестирования.

В этом смысле криптобандлы можно рассматривать как один из шагов эволюции криптоинвестирования — от отдельных спекулятивных ставок к более структурированному управлению портфелем.

Если такой подход соответствует вашей стратегии, WhiteBIT Crypto Bundles можно рассмотреть как практический способ протестировать формат: выбрать готовую корзину, определить сумму и при необходимости настроить регулярные инвестиции.

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