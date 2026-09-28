Украина вошла в топ-10 стран мира по принятию криптовалют

Украина заняла седьмое место в мире по уровню принятия криптовалют. Страна сохранила высокую позицию даже на фоне значительного падения общей капитализации крипторынка.

Об этом говорится в новом Global Crypto Adoption Index 2026 от Chainalysis. Исследование охватывает период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года и показывает, что Украина остается одним из крупнейших рынков криптоактивов, несмотря на глобальный спад рынка.

В рейтинге Украина опередила Таиланд, Южную Африку и Канаду, но уступила Бразилии, США, Нигерии, Японии, Южной Корее и Индии.

В этом году Chainalysis впервые применила обновленную методологию. Она учитывает четыре компонента:

объемы криптосервисов;

внутренние P2P-транзакции;

трансграничные переводы;

криптоактивы, которые хранятся ончейн.

Таким образом, индекс учитывает не только активность пользователей на биржах, но и использование криптовалютов для переводов, хранения средств и других операций.

Какое место Украина заняла по отдельным показателям

По данным Chainalysis, глобальная криптоэкономика за отчетный период сократилась всего на 1,6% - с $9,5 трлн до $9,4 трлн. В то же время, общая капитализация крипторынка упала примерно на 50%, или на $2,1 трлн.

Аналитики связывают относительную устойчивость ончейн-активности с более широким использованием криптовалют, в частности стейблкоинов.

Украина заняла восьмое место по объему активности криптосервисов и ончейн-балансам. По внутренней P2P-экономике и трансграничным потокам страна оказалась на шестом месте.

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Одним из заметных глобальных трендов стал рост розничной активности. Переводы до $100 увеличились на 78,4%, а транзакции на $100−1000 — на 58,6%.

В то же время трансграничные переводы стейблкоинов выросли на 77,5% — со $124,2 млрд до $220,3 млрд.

Вице-президент по экономике Tether Филипп Градвелл отметил, что такая активность имеет признаки реального использования, а не спекуляций:

«Активность стала стабильной, проходит через кошельки в установившемся ритме, а не всплесками. Это признак торговой и бизнес активности, а не спекуляций».

Как менялась позиция Украины в рейтинге

Украина заняла седьмое место в рейтинге 2026 года, однако в предыдущие годы ее позиция менялась. В то же время из-за обновления методологии Chainalysis прямое сравнение результатов между годами имеет ограничение.

Позиции Украины были такими: