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Украина вошла в топ-10 стран мира по принятию криптовалют

Криптовалюта
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Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин
Украина заняла седьмое место в мире по уровню принятия криптовалют. Страна сохранила высокую позицию даже на фоне значительного падения общей капитализации крипторынка.
Об этом говорится в новом Global Crypto Adoption Index 2026 от Chainalysis. Исследование охватывает период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года и показывает, что Украина остается одним из крупнейших рынков криптоактивов, несмотря на глобальный спад рынка.
В рейтинге Украина опередила Таиланд, Южную Африку и Канаду, но уступила Бразилии, США, Нигерии, Японии, Южной Корее и Индии.
В этом году Chainalysis впервые применила обновленную методологию. Она учитывает четыре компонента:
  • объемы криптосервисов;
  • внутренние P2P-транзакции;
  • трансграничные переводы;
  • криптоактивы, которые хранятся ончейн.
Таким образом, индекс учитывает не только активность пользователей на биржах, но и использование криптовалютов для переводов, хранения средств и других операций.

Какое место Украина заняла по отдельным показателям

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По данным Chainalysis, глобальная криптоэкономика за отчетный период сократилась всего на 1,6% - с $9,5 трлн до $9,4 трлн. В то же время, общая капитализация крипторынка упала примерно на 50%, или на $2,1 трлн.
Аналитики связывают относительную устойчивость ончейн-активности с более широким использованием криптовалют, в частности стейблкоинов.
Украина заняла восьмое место по объему активности криптосервисов и ончейн-балансам. По внутренней P2P-экономике и трансграничным потокам страна оказалась на шестом месте.
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Одним из заметных глобальных трендов стал рост розничной активности. Переводы до $100 увеличились на 78,4%, а транзакции на $100−1000 — на 58,6%.
В то же время трансграничные переводы стейблкоинов выросли на 77,5% — со $124,2 млрд до $220,3 млрд.
Украина вошла в топ-10 стран мира по принятию криптовалют
Вице-президент по экономике Tether Филипп Градвелл отметил, что такая активность имеет признаки реального использования, а не спекуляций:
«Активность стала стабильной, проходит через кошельки в установившемся ритме, а не всплесками. Это признак торговой и бизнес активности, а не спекуляций».

Как менялась позиция Украины в рейтинге

Украина заняла седьмое место в рейтинге 2026 года, однако в предыдущие годы ее позиция менялась. В то же время из-за обновления методологии Chainalysis прямое сравнение результатов между годами имеет ограничение.
Позиции Украины были такими:
  • 2023 год — 5 место. Украина входила в топ-5 после Индии, Нигерии, Вьетнама и США;
  • 2024 год — 6 место. Украину опередили Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам;
  • 2025 год — 8 место. Украина оказалась после Индии, США, Пакистана, Вьетнама, Бразилии, Нигерии и Индонезии.
По материалам:
incrypted
КриптовалютаУкраина
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