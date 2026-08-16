Украина — среди мировых лидеров по использованию криптоактивов Сегодня 13:24 — Криптовалюта

Объем криптотранзакций, связанных с Украиной, составил около $206,3 млрд

Украина является одним из самых активных крипторынков в мире. По Global Crypto Adoption Index 2025 от компании Chainalysis, страна занимает 8 место в мире по уровню распространения криптоактивов, а в рейтинге с поправкой на численность населения — первое место.

Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк заявил во время онлайн-дискуссии, организованной Incrypted.

По оценке Chainalysis, объем криптотранзакций, связанных с Украиной, составил около $206,3 млрд, а за год рынок вырос примерно на 52%.

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По словам Семенюка, задача государства сегодня не создавать рынок виртуальных активов с нуля, а установить понятные правила для рынка, которым украинцы уже активно пользуются, и создать условия, при которых эта активность будет работать в украинском правовом поле.

«Когда страна занимает первое место в мире по уровню криптоактивности на душу населения, мы уже не можем говорить о виртуальных активах как нишевом явлении. Рынок существует, украинцы им пользуются, бизнес создает продукты. Вопрос в другом: где юридически находится этот бизнес, где он платит налоги и насколько защищен украинский пользователь. Именно на это должно ответить законодательство», — отметил Семенюк.

По его словам, легализация должна дать украинцам возможность пользоваться услугами авторизованных поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, а бизнесу понятен механизм легальной работы в Украине. Речь идет, в частности, о сервисах купли, продажи и обмена виртуальных активов, их хранении, стейкинге и других продуктах, которые после формирования правового поля смогут развиваться по определенным государством правилам.

Токенизация

«Для меня стратегическая цель гораздо шире, чем просто легализация криптовалют. Мы говорим о возможности сочетания технологий виртуальных активов с традиционным финансовым рынком. Токенизация, RWA, новые инвестиционные продукты — это уже часть глобального развития финансовой системы. Украина не должна догонять этот процесс через пять лет, а создавать для него правовую инфраструктуру сейчас», — отметил Семенюк.

Речь идет об использовании технологии распределенного реестра для предоставления прав на реальные активы или финансовые инструменты в цифровой форме. В перспективе, такие технологии могут использоваться для создания новых моделей привлечения капитала и инвестиционных продуктов.

Взаимодействие легального рынка виртуальных активов с банковской системой

По словам главы НКЦБФР, сам закон не может автоматически решить все вопросы банковской и платежной инфраструктуры. В то же время, без определенного правового статуса рынка такое взаимодействие фактически невозможно.

«Если нет правового поля, нет и полноценного предмета взаимодействия. Закон создает правила движения, но финансовые и платежные рельсы нуждаются в совместной работе регуляторов, банков и участников рынка», — пояснил он.

Семенюк подчеркнул, что при создании системы регулирования Украина должна найти баланс между защитой пользователей и конкурентоспособностью украинской юрисдикции.

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«Мы конкурируем за этот бизнес не в вакууме. Компания может выбрать юрисдикцию, где правила более понятны и более просты. Поэтому наша задача не зарегулировать рынок, а сделать так, чтобы в Украине было выгодно работать легально. Чрезмерная мягкость создает риски для людей. Чрезмерное регулирование выталкивает бизнес за границу. Нам нужен рынок, на котором можно легально работать, инвестировать, запускать продукты и одновременно быть защищенным», — подытожил глава НКЦБФР.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине продолжается подготовка законодательства для легализации рынка криптоактивов. Разработчики законопроекта ожидают, что все необходимые правки удастся согласовать в ближайшие месяцы, после чего документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Если парламент поддержит инициативу, полноценный запуск рынка криптовалют с определенными правилами налогообложения может состояться уже с 1 января 2027 года.

После принятия законопроекта в первом чтении осенью прошлого года было проработано около 2 тысяч поправок. В настоящее время идет согласование отдельных норм об аресте и изъятии цифровых активов, а также окончательное распределение полномочий между государственными регуляторами.

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