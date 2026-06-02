Как и на что можно обменять крипту в Украине Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Обмен криптовалют, источник фото: pixabay

Криптовалюта все чаще используется для оплаты услуг и выплаты заработной платы. Особенно это актуально для фрилансеров, сотрудничающих с международными заказчиками.

Следовательно, стоит разобраться, как выгодно и безопасно обменять криптовалюту в 2026 году.

Какие есть варианты обмена для украинцев

Есть несколько способов обмена криптовалюты

Через обменник. Простой и быстрый вариант — получить фиатные деньги можно в любое время суток. Процедура занимает от 5 минут до нескольких часов, но обычно денежные средства поступают за 10−60 минут. Через агрегатор обменников. Самый выгодный способ, потому что есть возможность сравнить условия разных сервисов, а затем так же быстро совершить обмен. Через криптобиржу. Удобно, поскольку криптовалюты можно хранить и обменивать в одном месте. Вывод крипт происходит через P2P-платформы, которые есть во всех крупных биржах.

Не менее важно и обращать внимание, какую именно крипту и на что менять. Популярные валютные пары есть во многих обменниках и биржах, поэтому найти выгодный курс будет легче.

Например, по данным агрегатора обменников Obmify, среди украинцев наибольшим спросом пользуются следующие валютные пары:

USDT (TRC20) — monobank UAH; USDT (TRC20) — ПриватБанк UAH; UAH monobank — USDT (TRC20); UAH ПриватБанк — USDT (TRC20); USDT (TRC20) — Visa/MasterCard UAH; UAH (Visa/MasterCard) — USDT (TRC20); USDT (BEP20) — monobank UAH; USDT (BEP20) — ПриватБанк UAH; USD Payoneer — USDT (TRC20); USDT (TRC20) — USDT (TRC20).

Какая комиссия за обмен

Размер комиссии зависит от способа обмена и условий конкретной платформы. Наиболее выгодным может быть обмен крипты на криптобирже. Обычно речь идет о небольших комиссиях — за сделку обычно берут от 0,1% до 0,5% от суммы.

Дополнительно нужно будет заплатить 1−2% за вывод на карту, счет или кошелек. Обратите внимание, что биржи не всегда предлагают выгодный курс для обмена, к тому же нужно в потенциальную стоимость закладывать другие расходы на онлайн-площадке (комиссии, стоимость спреда и т. п. ).

Быстрее, проще и дешевле — совершить транзакцию через обменники. Современные сервисы позволяют провести транзакции онлайн и офлайн. Первый вариант комфортнее и выгоднее, поскольку большинство платформ принимают комиссию в размере от 0,1% до 3%.

Обратите внимание: некоторые сервисы не принимают комиссию отдельно, а закладывают ее в обменный курс. Поэтому стоит учитывать не только размер комиссии.

Если нужна наличка, можно обратиться в оффлайн-обменник. Этот вариант также подходит тем, кто хочет сохранить максимальную конфиденциальность. Но учитывайте, что подобные учреждения есть только в некоторых городах, преимущественно крупных (Киев, Одесса, Днепр, Львов, Харьков и т. д. ).

На что обращать внимание, чтобы выгодно обменять крипту

Криптовалюта — рисковый инструмент. Поэтому, чтобы выгодно обменять «коины», стоит обратить внимание на следующие факторы:

волатильность рынка ― важно иметь доступ к актуальным данным в режиме реального времени, чтобы не обменять крипту по невыгодному курсу;

резерв валюты ― если у обменника недостаточно резервов, пользователь может наталкиваться на задержки или невозможность совершить операцию на нужную сумму;

комиссия ― некоторые платформы предлагают привлекательный курс, но в то же время комиссия за обмен выше, чем у других сервисов. И наоборот — отсутствие или слишком низкая комиссия могут сочетаться с невыгодным курсом;

разница между обменниками ― разные платформы могут предлагать разные курсы для одной той же пары валют.

Помните о безопасности — не переходите по подозрительным ссылкам. Они могут быть фишинговыми. Перед тем как произвести транзакцию, узнайте больше об обменнике.

Как выбрать криптообменник

Финансовая выгода — не единственный параметр, который следует учитывать при выборе обменника. Обращайте внимание на следующие факторы:

функциональность сервиса; наличие удобного сайта и мобильного приложения;

количество валют, которые может обменять платформа;

скорость проведения транзакций;

прозрачность условий обмена (курс, комиссия, финальная сумма для подтверждения операции);

поддержка популярных платежных методов;

репутация сервиса и отзывы пользователей;

качество технической поддержки;

безопасность, защита пользователей.

Важна также история сервиса ― чем дольше он работает, тем надежнее.

В чем преимущества агрегаторов криптообменников

Агрегатор криптообменников — это онлайн-сервис, который собирает и сравнивает курсы купли, продажи и конвертации цифровых активов на разных платформах. Он помогает пользователям быстро находить выгодные условия, учитывая комиссии, резервы валют, доступные способы оплаты и другие параметры.

Рассмотрим преимущества агрегатора обменников криптовалюты на примере украинского сервиса Obmify

возможность в одном месте сравнить курсы обмена криптовалют, отзывы, лимиты и детали функционирования разных обменников;

на платформе есть обменники, которые помогут обменять крипту и вывести деньги на карту украинского или иностранного банков, или на счет в платежных системах Revolut, Wise, Horizen, Skrill, Volet, Paysera, Payoneer, PayPal и т. п. ;

удобство использования ― сервис имеет сайт, мобильную вебверсию и приложение;

качественная клиентская и техническая поддержка;

наличие реферальной программы;

тщательная проверка обменников перед их добавлением на платформу.

Безопасный вопрос очень важен, и сервис уделяет ему особое внимание. Как нам рассказали представители Obmify, сервис — сложная процедура проверки обменников, планирующих размещение на платформе.

Она включает (но не ограничивается) проверки бенефициаров, юрисдикции, наличия ведения санкционных направлений, безопасность технической реализации обменников, наличие резервов, соответствие заявленной информации о часах работы, контрольные закупки, проверка безопасного хранения данных пользователей и несколько скрытых процедур. Все детали процедуры скоринга Obmify не разглашаются для целей безопасности", ― сообщает команда сервиса.

Использование агрегатора абсолютно бесплатно для пользователей. Платформа зарабатывает процент от каждого обмена, а выплачивает эти средства обменник, услугами которого воспользовались.

Как поменять криптовалюту: пошаговая аннотация

Finance.ua подготовил краткую инструкцию, которая поможет быстро и выгодно обменять криптовалюту.

1. Зайдите на сайт агрегатора (альтернативный вариант — зайдите на сайт выбранного обменника).

2. Введите в поле крипту и валюту для обмена, а также количество.

3. Отфильтруйте предложения по рейтингу или курсу.

4. Выберите оптимальный вариант и нажмите кнопку «Обменять». После этого откроется новая страница с введенными ранее данными.

5. Заполните данные: ФИО, банковские реквизиты, e-mail, номер телефона, мессенджер.

6. Подтвердите транзакцию.

После этого нужно оплатить операцию и дождаться, пока деньги придут на карту, счет.

Справка Finance.ua Обратите внимание! Некоторые обменники требуют регистрации и подтверждения личности.

