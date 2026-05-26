Спотовые объемы биткоина упали до минимумов 2023 года Сегодня 16:10 — Криптовалюта

Спотовые объемы биткоина упали до минимумов 2023 года

Цена первой криптовалюты стабилизировалась в узком диапазоне вблизи $77 500. После праздников в США на рынке сохраняется низкая активность, инвесторы проявляют осторожность.

Трейдеры Polymarket оценивают вероятность закрытия текущей недели выше уровня $76 000 в 75%.

Импульс угасает

Согласно отчету Glassnode, за последние семь дней индикатор импульса цены (price momentum) снизился на 21,7%, что отображает ослабление ценовой динамики и усиление давления продавцов.

На крупнейшей криптобирже Binance показатель упал до 36,4 млрд долларов — на 81% ниже значений октября 2025 года (198,6 млрд долларов). Подобная динамика наблюдается на Gate (-79,6%) и Bybit (-66%).

Эксперт связал это с давлением макросреды, но предположил, что «усыхание» объемов может свидетельствовать об истощении продавцов, как это было в конце цикла 2023 года.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.