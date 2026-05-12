С прошлого октября биткоин демонстрирует наихудший исторический отток 12.05.2026, 02:19 — Криптовалюта

Отток биткоина

Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший отток активов с начала текущего рыночного цикла.

самое глубокое падение с момента запуска таких продуктов в январе 2024 года. По данным Glassnode, балансы ETF-фондов сократились примерно на 100 300 BTC от октябрьского пика — общие активы по состоянию на момент публикации составляли около 1,26 млн BTC. Это

При текущих ценах потерянные позиции оцениваются более чем в $7,7 млрд. Сокращение отображает устойчивые чистые оттоки: по мере того как инвесторы выводили средства из спотовых ETF, фонды были вынуждены сокращать свои BTC-позиции. По данным SoSoValue, только в январе 2026 года из ETF-продуктов ушло около $1,6 млрд — это продолжение серии ежемесячных оттоков, которая началась еще в ноябре 2025 года.

Как разворачивались оттоки

Пятинедельная серия негативных недель, продолжавшаяся с 20 января, извлекла из спотовых ETF-фондов около $3,8 млрд — самый продолжительный непрерывный отток с февраля-марта 2025 года, когда пять последовательных недель оттоков общим объемом примерно $5,4 млрд совпали с тарифными объявлениями Трампа и резким спадом рисковых активов.

«Сказалось и на психологии рынка: средняя стоимость входа в ETF-позиции составляла около $83 980, что оставляет эту категорию инвесторов примерно на 20% в минусе при текущих ценах — а это снижает готовность докупать и превращает отскоки в возможность для сокращения позиций», — пишут Crypto Economy.

Аналитик Артур Хейес еще в феврале предупредил: хеджирование деривативов крупными институциональными дилерами дополнительно усиливает давление на цену BTC — механизм, работавший во время роста как ускоритель, теперь действует в обратном направлении.

Долгосрочная картина

Несмотря на текущие оттоки, совокупные чистые притоки в биткоин-ETF с момента запуска составляют около $54 млрд, а общие чистые активы составляют около $85,3 млрд. Старший ETF-аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил:

«Это важный контекст, когда речь идет о $8 млрд оттоков на фоне падения на 45% и о взаимоотношениях между биткоином и Уолл-стрит, которые в целом были чрезвычайно положительными».

Кого привлекает волатильность

Пока институциональный капитал отступает с крипторынка, традиционный брокерский сегмент фиксирует противоположную динамику. По данным Finance Magnates Intelligence, количество активных клиентских счетов у розничных FX- и CFD-брокеров достигло 7,42 млн в конце первого квартала 2026 года — на 9,4% больше, чем у Q4 2025, и на 42,4% больше по сравнению с Q1 2025.

В частности, брокер EC Markets зафиксировал 272 000 активных трейдеров в первом квартале 2026-го по сравнению с 230 тыс. в предыдущем квартале, то есть рост составил 18,3%.

