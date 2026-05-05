Morgan Stanley допустил появление биткоина на балансах банков США

За первые шесть дней торгов он привлек более $100 млн. При этом все средства поступили от клиентов, инвестирующих самостоятельно. Финансовые советники банка еще не предлагали этот продукт в своих сервисах. Ольденбург подчеркнула, что это свидетельствует о высоком спросе на регулируемый доступ к криптоактивам.
По словам Ольденбург, существует разрыв между предложением советников и реальным спросом клиентов. Morgan Stanley рекомендует выделять 2−4% портфеля в биткоине, однако внедрение этой стратегии сдерживается нехваткой знаний среди советников. По ее словам, в настоящее время около 80% инвестиций в криптопродукты на платформе проходят без консультаций советников.
Планы
Кроме того, Ольденбург сообщила, что Morgan Stanley работает над получением цифровой трастовой лицензии от Управления контролера денежного обращения США, что позволит банку напрямую сохранять криптоактивы и предлагать спотовую торговлю на своей платформе управления капиталом.
В рамках текущих продуктов банк сотрудничает с кастодианами, в частности Coinbase и BNY Mellon.