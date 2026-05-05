Morgan Stanley допустил появление биткоина на балансах банков США

Криптовалюта
Morgan Stanley работает над получением цифровой трастовой лицензии
Биткоин со временем может появиться на балансах американских банков.
Об этом заявила руководитель направления цифровых активов компании Morgan Stanley Эми Ольденбург, сообщает CoinDesk.
По ее словам, компания уже несколько лет работает в экосистеме цифровых активов, а регуляторная среда стала более благоприятной для развития этого сегмента.
Ольденбург отметила, что банки США в конечном счете смогут интегрировать биткоин в свои балансы. В то же время она подчеркнула наличие ряда препятствий:
  • позиция Федерального резерва;
  • Базельские соглашения;
  • необходимость согласования с международными регуляторами.
Кроме того, в Morgan Stanley заявили об активном развитии криптонаправления. В частности, банк запустил биржевой продукт MSBT — инструмент, обеспеченный биткоином.
За первые шесть дней торгов он привлек более $100 млн. При этом все средства поступили от клиентов, инвестирующих самостоятельно. Финансовые советники банка еще не предлагали этот продукт в своих сервисах. Ольденбург подчеркнула, что это свидетельствует о высоком спросе на регулируемый доступ к криптоактивам.
По словам Ольденбург, существует разрыв между предложением советников и реальным спросом клиентов. Morgan Stanley рекомендует выделять 2−4% портфеля в биткоине, однако внедрение этой стратегии сдерживается нехваткой знаний среди советников. По ее словам, в настоящее время около 80% инвестиций в криптопродукты на платформе проходят без консультаций советников.

Планы

Кроме того, Ольденбург сообщила, что Morgan Stanley работает над получением цифровой трастовой лицензии от Управления контролера денежного обращения США, что позволит банку напрямую сохранять криптоактивы и предлагать спотовую торговлю на своей платформе управления капиталом.
В рамках текущих продуктов банк сотрудничает с кастодианами, в частности Coinbase и BNY Mellon.
По материалам:
incrypted
Банки мираКриптовалютаБиткоин
