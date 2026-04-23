Великобритания интегрирует стейблкоины в платежную систему

Министерство финансов Великобритании представило стратегию реформы платежного сектора. Власти планируют объединить регулирование традиционных сервисов, стейблкоинов и токенизированных депозитов в единую правовую основу.
Ведомство подготовит законопроекты, которые упростят работу компаниям, использующим такие активы для расчетов. Контроль за выпуском и использованием в платежах будет передан Управлению по финансовому надзору (FCA).
Министр финансов Люси Ригби заявила, что инициатива поможет модернизировать финансовую систему и адаптировать ее к блокчейн-технологиям. По ее словам, правительство видит «трансформационный потенциал» цифровых активов в изменении взаимодействия бизнеса и потребителей.
Реформа также охватит следующие направления:
  • регулирование платежей, осуществляемых ИИ-агентами;
  • расширение полномочий FCA в сфере открытого банкинга;
  • развитие систем токенизированных оптовых рынков.
Для поддержки сектора власти выделят £1 млн Центра финансов, инноваций и технологий. Курировать развитие токенизированных систем будет Крис Вуллард, бывший и.о. главы FCA.
Представитель компании CoinCover Энтони Юнг в комментарии The Block отметил, что акцент на стейблкоинах отвечает запросам институциональных инвесторов. В то же время, он подчеркнул: для массового принятия технологии важна не только нормативная база, но и надежная инфраструктура хранения активов.
В ближайшее время казначейство приступит к консультациям по реформе сервисов электронных денег. Правительство рассчитывает, что эти изменения сделают Великобританию мировым центром финансовых услуг.

Южная Корея ускорит запуск CBDC

Новый глава Банка Кореи Хен Сон Шин во время инаугурационной речи наметил приоритеты развития финансового сектора. Ключевыми направлениями станут запуск второго этапа проекта «Ханган» и участие в международной инициативе «Агора».
Регулятор намерен расширить использование цифровой валюты центрального банка (CBDC) и депозитных токенов. По словам главы ведомства, это необходимо для адаптации монетарной системы к цифровой трансформации.
В планах ЦБ также значится интернационализация у них. Для этого власти намерены перевести валютный рынок на круглосуточный режим работы и создать оффшорную систему расчетов. Это должно привести инфраструктуру в соответствие с международными стандартами.
Особое внимание будет уделено рискам небанковского сектора и влиянию технологий искусственного интеллекта на рынок труда и производительность. Глава центробанка подчеркнул, что ИИ уже начал менять экономический ландшафт и требует новых подходов в анализе.
Для поддержания финансовой стабильности регулятор усилит мониторинг рыночных индикаторов и расширит доступ к данным о внебалансовых операциях финансовых организаций. Это поможет более точно оценивать угрозы в условиях высокой волатильности, вызванной геополитическими конфликтами.
По материалам:
Forklog
