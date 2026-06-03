Конец традиционных брокеров? Как новые биржи возглавляют рынок акций и золота
Криптобиржи уже давно перестали быть только площадкой для торговли Bitcoin и Ethereum. Сегодня пользователи могут работать с криптовалютой, золотом, акциями и другими активами в пределах одного счета. Почему это становится новой нормой, как меняется рынок и почему трейдеры все чаще выбирают золото — об этом рассказал директор по маркетингу криптобиржи Bitget Игнасио Агирре Франко в новом видео для Finance.ua.
Актуальность универсальной биржи
По словам Игнасио Агирре Франко, развитие крипторынка логично и естественно привело к появлению универсальных платформ, где собраны разные типы активов.
Он объясняет, что пользователи сегодня не ограничиваются только криптовалютой. Многие одновременно интересуются золотом, нефтью и другими инструментами. Раньше для этого приходилось использовать несколько бирж и брокеров, что создавало сложные и медленные финансовые процессы.
Поэтому, как отмечает представитель Bitget, идея универсальной биржи стала ответом на реальное поведение трейдеров — им нужен удобный доступ к разным рынкам без лишних операционных барьеров.
Игнасио Агирре Франко подчеркивает, что современные платформы — это уже не просто место для покупки и продажи активов. К ним прилагаются инструменты вроде искусственного интеллекта и новых финансовых продуктов, упрощающих работу трейдеров.
По его словам, пользователи не хотят тратить время на переключение между разными сервисами. Они ожидают, что все будет доступно в одной среде — от криптовалют до традиционных инструментов.
Почему трейдеры переходят в золото
Отдельно в интервью обсуждается рост интереса к золоту. Как объясняет эксперт, трейдеры не «переключаются» между активами в классическом смысле — они просто получают доступ к более широкому набору инструментов.
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Фактически речь идет о сближении традиционных финансов и крипторынка. Пользователи могут работать с разными активами в одном аккаунте, без необходимости открывать отдельные счета или проходить сложные банковские процедуры.
В разговоре также упоминается, что общий объем торгов такими инструментами уже превысил 10 миллиардов долларов.
СМО Bitget отмечает, что это стало возможным не из-за изменения поведения пользователей, а из-за устранения технических барьеров. Раньше трейдерам приходилось конвертировать активы, пользоваться банками и платить дополнительные комиссии. Теперь эти процессы упрощены благодаря использованию USDT и единому доступу к разным рынкам.
Зачем современным криптотрейдерам нужны защитные активы, а также анализ и копирование сделок успешных игроков — смотрите в видео по ссылке:
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