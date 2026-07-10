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Sony получила условное одобрение на запуск трастового банка в США для стейблкоинов

Криптовалюта
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National Association будет полностью принадлежать Sony Bank
National Association будет полностью принадлежать Sony Bank
Входящий в Sony Financial Group онлайн-банк Sony Bank получил условное одобрение от OCC на создание национального трастового банка Connectia Trust в Нью-Йорке для будущего выпуска и управления стейблкоинами, привязанными к доллару США.
Напомним, что Sony подала заявку в OCC на получение банковской лицензии в США в октябре 2025 года.

Sony готовится к запуску стейблкоин-бизнеса

Согласно заявлению Sony Financial Group, новое подразделение Connectia Trust, National Association будет полностью принадлежать Sony Bank и получит начальный капитал в $40 млн.
Компания объяснила, что создание трастового банка призвано заложить основу для долгосрочного развития бизнеса цифровых активов.
В то же время в Sony подчеркнули, что условное одобрение OCC не означает автоматического запуска нового бизнеса.
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«До получения всех необходимых согласований, включая окончательное одобрение OCC, никакой деятельности, в частности выпуска стейблкоинов, осуществляться не будет», — отметили в компании.
Создание Connectia Trust запланировано на июль 2026 года, однако сроки начала операций пока не определены.

Конкуренция на рынке стейблкоинов усиливается

Инициатива Sony появилась на фоне стремительного развития сегмента стейблкоинов. По данным Visa, прошедшие 30 дней объем транзакций со стейблкоинами достиг рекордных $1,8 трлн, что на 63% больше, чем месяцем ранее, и более чем вдвое превышает показатель годовой давности.
В то же время, рынок остается высоко концентрированным. По данным DeFiLlama, его капитализация превышает $311 млрд, причем более 99% приходится на долларовые стейблкоины. Лидеры сегмента — USDT и USDC — вместе контролируют около $250 млрд этого рынка.
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Sony также придется конкурировать с другими компаниями, уже получившими или ожидающими аналогичные разрешения от OCC. В конце 2025 года OCC условно согласовало пять заявок на трастовые банковские лицензии для криптокомпаний, к перечню потенциальных эмитентов стейблкоинов присоединились Circle, Paxos, Bridge (принадлежит Stripe) и другие участники рынка.
По материалам:
incrypted
СтейблкоиныСША
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