Биткоин обвалился ниже $60 тыс.

24 июня 2026 года курс биткоина опустился ниже отметки в $60 000, достигнув локального минимума на уровне $59 100.
На следующий день актив частично отыграл потери и поднялся выше $61 500.
Резкое падение рынка спровоцировало масштабную волну принудительных ликвидаций на рынке криптовалютных деривативов.
По данным CoinGlass, за последние 24 часа трейдеры потеряли почти $1 млрд. Наибольшие убытки понесли владельцы лонг-позиций:
более $780 млн пришлось на ликвидацию лонгов;
около $212 млн — на шорт-позиции;
ликвидации в торговых парах с биткоином превысили $413 млн, из Ethereum — более $226 млн.
На фоне коррекции Ethereum опустился ниже 1600 долларов. Позже актив возобновился в район $1650.
Оценка экспертов
По данным Santiment, одним из факторов снижения стало сокращение позиций крупными владельцами биткоина. Аналитики отметили, что кошельки, хранящие от 10 до 10 000 BTC, за последние восемь дней продали 45 074 BTC.
Вместе с тем, аналитики отметили и первые признаки стабилизации. В частности, более положительными стали потоки на спотовом рынке Coinbase, снижается себестоимость активов у краткосрочных держателей, а последнее падение было в основном вызвано продажами на спотовом рынке, а не массовым использованием кредитного плеча.
В Glassnode подчеркнули, что эти факторы пока не подтверждают завершение медвежьего рынка, однако могут свидетельствовать о ранней стадии формирования циклического дна.
По мнению аналитиков, сейчас биткоин находится между двумя противоположными силами: продолжающимся давлением продавцов и постепенным ростом спроса со стороны инвесторов, которые рассматривают текущие уровни как привлекательные для накопления. Конкретно баланс между этими факторами, возможно, определит дальнейшее направление движения цены.