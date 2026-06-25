Биткоин обвалился ниже $60 тыс. Сегодня 11:28 — Криптовалюта

Bitcoin резко упал после удара по Ирану

24 июня 2026 года курс биткоина опустился ниже отметки в $60 000, достигнув локального минимума на уровне $59 100.

На следующий день актив частично отыграл потери и поднялся выше $61 500.

Резкое падение рынка спровоцировало масштабную волну принудительных ликвидаций на рынке криптовалютных деривативов.

По данным CoinGlass, за последние 24 часа трейдеры потеряли почти $1 млрд. Наибольшие убытки понесли владельцы лонг-позиций:

более $780 млн пришлось на ликвидацию лонгов;

около $212 млн — на шорт-позиции;

ликвидации в торговых парах с биткоином превысили $413 млн, из Ethereum — более $226 млн.

На фоне коррекции Ethereum опустился ниже 1600 долларов. Позже актив возобновился в район $1650.

Оценка экспертов

По данным Santiment, одним из факторов снижения стало сокращение позиций крупными владельцами биткоина. Аналитики отметили, что кошельки, хранящие от 10 до 10 000 BTC , за последние восемь дней продали 45 074 BTC.

Вместе с тем, аналитики отметили и первые признаки стабилизации. В частности, более положительными стали потоки на спотовом рынке Coinbase, снижается себестоимость активов у краткосрочных держателей, а последнее падение было в основном вызвано продажами на спотовом рынке, а не массовым использованием кредитного плеча.

В Glassnode подчеркнули, что эти факторы пока не подтверждают завершение медвежьего рынка, однако могут свидетельствовать о ранней стадии формирования циклического дна.

По мнению аналитиков, сейчас биткоин находится между двумя противоположными силами: продолжающимся давлением продавцов и постепенным ростом спроса со стороны инвесторов, которые рассматривают текущие уровни как привлекательные для накопления. Конкретно баланс между этими факторами, возможно, определит дальнейшее направление движения цены.

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