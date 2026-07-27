ПАРТНЕРСКАЯ Лучшие криптобиржи для дневной торговли в 2026 году Сегодня 15:40 — Криптовалюта

Для трейдера, закрывающего десятки сделок за одну сессию, биржа — это не кошелек, а рабочий инструмент, и от его точности и стоимости напрямую зависит итог. Разница в комиссии в сотые доли процента кажется пустяком ровно до того момента, пока не умножить ее на сотни сделок за месяц. Мы разобрали пять платформ, которые лучше всего подходят для активной внутридневной торговли, и сравнили их по параметрам, которые действительно важны для дейтрейдера.

Как мы выбирали биржи

Отправная точка — стоимость самого соглашения. Активный трейдер совершает огромное количество сделок, поэтому каждая лишняя десятая доля процента со временем превращается в заметную статью затрат. Поэтому мы отталкивались от базовых ставок мейкера и тейкера — и на споте, и на бессрочных контрактах.

Вторая опора — глубина рынка. На «тонком» стакане даже средняя по размеру заявка сдвигает цену, и трейдер теряет на проскальзывании больше, чем экономит на комиссии. Поэтому мы считали объемы на ключевых парах и то, насколько быстро платформа выполняет ордера. Отдельно оценивали рабочий инструментарий — торговый терминал, горячие клавиши, доступ к API — и стабильность под погрузкой, ведь сбой в пик волатильности стоит дорого.

Сравнительная таблица

Биржа Спотмейкер/тейкер Фьючерсимейкер/тейкер Особенности для дейтрейдинга Bybit 0,10 / 0,10 0,02 / 0,055 Глубокие стаканы, низкие фьючерсные комиссии BingX 0,10 / 0,10 0,02 / 0,05 Копитрейдинг, фьючерсы на акции и нефть HTX ~0,20 / ~0,20 ~0,02 / ~0,05 Опыт с 2013 года, азиатская ликвидность CoinEx 0,10 / 0,10 0,03 / 0,05 Без KYC для небольших сумм OKX 0,08 / 0,10 0,02 / 0,05 Низкий спред, мощный терминал

Bybit

Bybit начала свой путь с рынка деривативов, и фьючерсы по-прежнему остаются ее сильнейшей стороной. Спотовая торговля стоит 0,10% вне зависимости от роли в сделке, а на бессрочных USDT-контрактах мейкер платит 0,02%, тейкер — 0,055%. Участники VIP-программы постепенно опускают эти ставки, а на верхней ступени комиссия мейкера на фьючерсах вообще обнуляется. Стаканы флагманских пар настолько плотные, что даже большая заявка проходит почти без влияния на цену. В распоряжении трейдера — тренировочный счет, копитрейдинг, сетевые боты и быстрый мобильный терминал. Вместе это одна из самых быстрых и удобных экосистем для активной торговли.

BingX

BingX сделала ставку на производные инструменты и к 2026 году стала одной из самых заметных платформ в этом сегменте. Спотовые комиссии стандартные — 0,10% для обеих сторон, на фьючерсах отсчет начинается с 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера, VIP-статус добавляет скидки. Самая яркая черта биржи — выход за пределы чисто криптовалют: с одного USDT-баланса можно торговать токенизированными акциями типа Tesla или Nvidia, а также золотом и нефтью с плечом до 500x. Для тех, кто стремится к диверсификации, это весомый аргумент. Прибавляет вес и развитый копитрейдинг: сообщество платформы насчитывает более 400 тысяч трейдеров, за сделками которых можно следить или копировать их.

HTX (бывшая Huobi)

HTX работает с 2013 года и принадлежит к старожилам отрасли. Спот здесь дороже среднего по рынку — около 0,20% с каждой стороны, вместо этого фьючерсные тарифы вполне конкурентны. Помимо бессрочных USDT-контрактов, платформа предлагает опционы и биржевые криптофонды, а новичкам регулярно запускает акции с нулевой комиссией. Ликвидности на биткоине и эфире хватает даже под большие объемы, есть и продукты для пассивного дохода. Главный козырь HTX — проверенный годами опыт и стабильная глубина рынка на флагманских активах, дополненная фьючерсами на драгоценные металлы.

CoinEx

CoinEx вырос из майнинг-пула ViaBTC и от запуска в 2017 году делает ставку на простоту входа: небольшие объемы здесь позволяют торговать без верификации. На бессрочных USDT-контрактах базовый уровень предусматривает 0,030% для мейкера и 0,050% для тейкера, а с ростом оборота ставки снижаются — активные поставщики ликвидности выходят даже в минус, получая до 0,01% вознаграждения вместо комиссии. Спот тоже недорог. Из минусов — отсутствие демо-режима. Вместо этого платформа привлекает понятным интерфейсом, широким перечнем альтокинов и выгодными условиями именно для мейкеров.

OKX

OKX стабильно держится среди лидеров по объемам торговли деривативами. На старте спотовые ставки составляют 0,10% для мейкера и 0,20% для тейкера, однако с повышением VIP уровня они опускаются до 0,015% и 0,045%, а на фьючерсах — еще ниже. Для крупных поставщиков ликвидности действует система отрицательных комиссий, когда биржа фактически доплачивает выставленные лимитные заявки. Вне торгового терминала пользователь получает встроенный Web3-кошелек, тренировочный счет и глубокую аналитику, а ежемесячное подтверждение резервов придает прозрачности. Вывод USDT здесь один из самых дешевых, а набор инструментов охватывает спот, фьючерсы и опционы.

Что такое дневная торговля

Суть дейтрейдинга несложна: все позиции открываются и закрываются в течение одной сессии без переноса на следующий день. Трейдер зарабатывает на небольших колебаниях цены, а отдельная сделка может продлиться от нескольких минут до нескольких часов — главное выйти с рынка до вечера. Основное внимание приходится на самые ликвидные монеты, как Bitcoin, Ethereum, Solana или BNB: у них узкие спреды достаточно объемов, чтобы зайти в позицию без ощутимого проскальзывания. И именно из-за высокой частоты операций комиссия весит здесь гораздо больше, чем в долгосрочном инвестировании: за полсотни сделок в день ставка 0,2% способна забрать половину прибыли, тогда как 0,02% почти не ощущается.

Как выбрать биржу под свои задачи

Универсального ответа нет — многое зависит от стиля торговли. Когда на первом месте глубина рынка и широкий набор инструментов, логично присмотреться к OKX. Если главное — минимальные затраты, выгоднее смотрится CoinEx. Тем, кто хочет соединить крипту с акциями и сырьем, подойдет BingX; поклонникам мгновенного исполнения и плотных стаканов — Bybit; а HTX заслуживает внимания благодаря репутации, проверенной временем.

Не стоит ориентироваться на одну цифру в таблице: комиссию всегда следует взвешивать вместе с ликвидностью. Умнее всего протестировать две-три платформы в демо-режиме и только потом переходить на реальные средства. И какую бы биржу вы ни выбрали, итог в конце концов решает дисциплина — работа со стоп-лоссами, четкий лимит риска на сессию и умение не торговать против собственной стратегии.

Bybit По материалам:

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