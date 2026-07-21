Помощь украинцам за рубежом в 2026 году: об этих изменениях следует знать Сегодня 10:15

4,33 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС

Более 4,3 млн украинцев продолжают пользоваться статусом временной защиты в странах Европейского Союза. По данным ЕС, наибольшее количество украинцев с временной защитой находится в Германии — 28,7% всех получателей статуса; Польше — 22,3%; Чехии — 9%.

Напомним, временная защита — это специальный правовой механизм ЕС, введенный в марте 2022 года для граждан Украины, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабной войны. В отличие от классической процедуры получения убежища, которая может занять годы, этот статус позволяет быстрее получить базовые права в стране пребывания.

Недавно Совет ЕС принял решение продлить действие этого механизма до 4 марта 2028 года, однако условия поддержки в отдельных странах уже существенно меняются.

В рамках спецпроекта «Финансовая опора», создаваемого в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов , Finance.ua нашел ответ на вопрос: «Какие актуальные программы, возможности и ограничения существуют по состоянию на лето 2026 года для украинцев в Польше, Германии, Чехии, Испании, Испании». Читайте и предлагайте для ознакомления родственникам, друзьям, знакомым.

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