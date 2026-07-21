Банки за последние 10 лет увеличили количество активных корпоративных заемщиков вдвое
Ключевые тренды кредитования
- активно кредитуют банки всех групп, а темпы прироста их гривневых портфелей сопоставимы;
- оценки предприятиями будущих инвестиционных расходов и остаются положительными;
- высокими темпами растут кредиты, предоставленные перерабатывающей промышленности и строительству, а крупнейшими получателями новых займов являются отрасли торговли и сельского хозяйства;
- в то же время банки активно финансируют энергетические мощности, преимущественно предоставляя денежные средства на длительный срок;
- оборонно-промышленный сектор получил более 9 млрд грн по государственной программе в рамках реализации Стратегии по развитию кредитования, а в мае банки подписали Меморандум о финансировании ОПК;
- более 70% чистых кредитов банков предоставлено компаниям с удовлетворительным, крепким или отличным финансовым состоянием;
Прогнозы
Украине требуется миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья
Банкир объяснил, как безопасно пользоваться оплатой частями
Какой курс доллара может сделать депозиты менее выгодными (мнение банкира)
Удобство, ставка и прозрачные условия: в Идея Банка рассказали, как украинцы выбирают потребительские кредиты
Каким будет курс доллара до конца года? Честный прогноз банкира (видео)
Каким будет рынок гривневых депозитов в июле — прогноз банкира