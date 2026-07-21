Банки за последние 10 лет увеличили количество активных корпоративных заемщиков вдвое Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Банки за последние 10 лет увеличили количество активных корпоративных заемщиков вдвое

По данным свежего Отчета НБУ о финансовой стабильности, бизнес сохраняет высокий спрос на займы, несмотря на замедление экономики и высокие военные риски.

Как пишет НБУ, банки готовы этот спрос удовлетворять, так что годовые темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля превышают 30% уже около года, а в целом длится самый длительный за более пятнадцать лет период кредитного роста.

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Ключевые тренды кредитования

активно кредитуют банки всех групп, а темпы прироста их гривневых портфелей сопоставимы;

оценки предприятиями будущих инвестиционных расходов и остаются положительными;

высокими темпами растут кредиты, предоставленные перерабатывающей промышленности и строительству, а крупнейшими получателями новых займов являются отрасли торговли и сельского хозяйства;

в то же время банки активно финансируют энергетические мощности, преимущественно предоставляя денежные средства на длительный срок;

оборонно-промышленный сектор получил более 9 млрд грн по государственной программе в рамках реализации Стратегии по развитию кредитования, а в мае банки подписали Меморандум о финансировании ОПК;

более 70% чистых кредитов банков предоставлено компаниям с удовлетворительным, крепким или отличным финансовым состоянием;

Старые неработающие кредиты все меньше определяют качество портфеля, которое поддерживается взвешенными стандартами кредитования и надлежащим отбором заемщиков.

Прогнозы

Что касается перспектив, то банки в опросах об условиях кредитования прогнозируют дальнейшее усиление спроса на кредиты, в частности восстановление и расширение производства.

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закрыть кредитную карту. Прежде чем закрывать карту, необходимо убедиться, что перед банком нет никакой задолженности. Даже если долг составляет всего несколько копеек, его нужно погасить. Наличие даже незначительной задолженности может привести к начислению процентов и штрафных санкций за просрочку платежа. Также мы писали , как правильноПрежде чем закрывать карту, необходимо убедиться, что перед банком нет никакой задолженности. Даже если долг составляет всего несколько копеек, его нужно погасить. Наличие даже незначительной задолженности может привести к начислению процентов и штрафных санкций за просрочку платежа.

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