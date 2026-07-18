Банкир объяснил, как безопасно пользоваться оплатой частями Сегодня 13:19 — Кредит&Депозит

Как правильно приобрести товар в рассрочку, Фото: magnific

Оплата частями — это удобный способ приобрести нужный товар без значительной нагрузки на личный бюджет. В то же время, пользоваться таким финансовым инструментом следует взвешенно, чтобы избежать лишних затрат и проблем с погашением платежей.

Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления «Глобус банка» Владимир Солодкий изданию «РБК-Украина».

Как правильно пользоваться рассрочкой

Рассрочка позволяет не тратить сразу значительную сумму и одновременно сохранять финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

Перед оформлением рассрочки следует, прежде всего, реалистично оценить собственные финансовые возможности и определить, какую сумму вы можете ежемесячно платить без дискомфорта для повседневных расходов.

Покупки станут еще выгоднее, если у вас карта с кешбэком. Каталог карт с условиями по ссылке.

Кроме того, эксперт советует избегать импульсивных покупок и не использовать оплату частями только из-за эмоционального желания приобрести товар.

Также важно своевременно выполнять все обязательства перед банком, чтобы сохранить позитивную кредитную историю.

Ранее Finance.ua писал , даже если вы вовремя возвращали все долги, банк может отказать в займе из-за некорректных данных в кредитной истории. Чтобы избежать таких ситуаций, следует регулярно проверять кредитный отчет и, при необходимости, обжаловать ложную информацию.

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