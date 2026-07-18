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Банкир объяснил, как безопасно пользоваться оплатой частями

Кредит&Депозит
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Как правильно приобрести товар в рассрочку
Как правильно приобрести товар в рассрочку, Фото: magnific
Оплата частями — это удобный способ приобрести нужный товар без значительной нагрузки на личный бюджет. В то же время, пользоваться таким финансовым инструментом следует взвешенно, чтобы избежать лишних затрат и проблем с погашением платежей.
Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления «Глобус банка» Владимир Солодкий изданию «РБК-Украина».

Как правильно пользоваться рассрочкой

Рассрочка позволяет не тратить сразу значительную сумму и одновременно сохранять финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.
Перед оформлением рассрочки следует, прежде всего, реалистично оценить собственные финансовые возможности и определить, какую сумму вы можете ежемесячно платить без дискомфорта для повседневных расходов.
Кроме того, эксперт советует избегать импульсивных покупок и не использовать оплату частями только из-за эмоционального желания приобрести товар.
Также важно своевременно выполнять все обязательства перед банком, чтобы сохранить позитивную кредитную историю.
Ранее Finance.ua писал, даже если вы вовремя возвращали все долги, банк может отказать в займе из-за некорректных данных в кредитной истории. Чтобы избежать таких ситуаций, следует регулярно проверять кредитный отчет и, при необходимости, обжаловать ложную информацию.
Детальнее рассказали здесь: Можно ли обжаловать ошибки в кредитной истории
По материалам:
Finance.ua
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