Каким будет рынок гривневых депозитов в июле — прогноз банкира Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

В ближайшие недели рынок гривневых депозитов будет оставаться стабильным

Гривневые депозиты во второй половине июля будут оставаться одним из основных инструментов сохранения сбережений. У банков пока нет предпосылок для существенного изменения депозитных ставок, а ситуация на валютном рынке не создает рисков для прибыльности вкладов.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка в комментарии 24 канала.

Какими будут ставки по гривневым депозитам

Июль станет периодом относительной стабильности для рынка гривневых депозитов.

Как сообщил Замотаев, отсутствуют как курсовые, так и инфляционные предпосылки для существенных изменений доходности банковских вкладов.

По его словам, курсы основных валют остаются прогнозируемыми и находятся на уровнях, которые не нивелируют преимущества гривневых депозитов.

«Усредненно можно сказать, что в зависимости от срока размещения средств гривневые депозиты будут оставаться выгодными для вкладчиков, пока курс доллара не пересечет отметку 47 гривен. До конца года такой сценарий вряд ли базовый, если не возникнет дополнительных экономических, военных или внешнеполитических факторов», — отметил Замотаев.

Инфляция пока не угрожает доходности вкладов

Он также указал, что доходность гривневых депозитов позволяет почти полностью компенсировать влияние инфляции.

Согласно прогнозу Национального банка, инфляция по итогам года может составить 9−10%. По мнению банкира, депозиты начнут терять привлекательность только тогда, когда инфляция превысит 11,5−13% или валютный рынок выйдет за рамки нынешнего прогнозируемого коридора.

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По прогнозу эксперта, в период с 13 по 19 июля средние ставки по гривневым вкладам будут оставаться в пределах 13−14,5% годовых.

Самыми выгодными для вкладчиков и далее будут депозиты сроком от шести до двенадцати месяцев.

Банки могут предлагать акционные условия

Несмотря на стабильность рынка, отдельные банки могут предлагать специальные акционные условия для новых клиентов или тех, кто открывает депозит через мобильное приложение. Доходность таких предложений может достигать 17,5% годовых.

«Такие предложения не стоит воспринимать как новый общий тренд рынка. Это, скорее, элемент конкурентной борьбы за вкладчика, а не системный пересмотр депозитных стратегий», — пояснил банкир.

На что обратить внимание перед открытием депозита

В то же время, эксперт советует не ориентироваться исключительно на самую высокую ставку. Перед оформлением депозита следует внимательно оценить все условия: минимальную сумму вклада, срок размещения средств, возможность пополнения, досрочное расторжение договора, капитализацию процентов и способ открытия депозита.

В некоторых случаях разница между стандартной и акционной ставкой может быть существенной, однако окончательная выгода зависит от того, насколько депозит соответствует финансовым потребностям вкладчика.

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В целом, по оценке банкира, в ближайшие недели рынок гривневых депозитов будет оставаться стабильным. При отсутствии резких колебаний курса гривны и ускорении инфляции банковские вклады останутся одним из самых понятных и надежных инструментов для сохранения сбережений.

Телеканал 24 По материалам:

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