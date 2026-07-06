Сколько можно будет заработать на гривневых депозитах в июле Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит

Сколько можно будет заработать на гривневых депозитах в июле

Опрошенные банкиры не ждут резких конфигураций доходности депозитов в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в статье « Минфин «.

«В течение июля депозитный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в режиме спокойной стабильности. То есть станет логическим «отражением» текущих обстоятельств.

С одной стороны, у банков нет оснований для резкого пересмотра ставок, а с другой — вкладчики, учитывая высокие ставки доходности, будут иметь более широкий выбор, выбирая депозит в зависимости от собственных потребностей и обстоятельств.

После достаточно насыщенного июня финансовый сектор входит в июль без признаков ценовой или курсовой паники, а значит, гривневые депозиты и далее будут оставаться одним из самых понятных инструментов для сохранения и приумножения средств", — убежден Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

В пользу таких прогнозов свидетельствуют относительно стабильная макроэкономическая ситуация и уровень учетной ставки НБУ, остающийся неизменным на уровне 15% годовых с начала года.

«В июле существенных изменений на депозитном рынке не ожидается, однако отдельные банки продолжат точечно корректировать ставки по приоритетным срокам. Наиболее привлекательные условия будут традиционно предлагаться по вкладам на 6—12 месяцев, поскольку именно такие сроки позволяют банкам формировать более прогнозируемую ресурсную базу в условиях сохранения относительно жесткой монетарной политики», — прогнозирует Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

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Ирина Стрепетова из Сенс Банка также считает, что самые привлекательные ставки по-прежнему будут доступны по вкладам на самые популярные сроки — 3, 6 и 12 месяцев.

«Средние ставки по гривневым вкладам, как и в июне, будут находиться преимущественно в пределах 13—14,5% годовых, в то время как наиболее привлекательные предложения отдельных банков могут достигать 17,5% годовых.

В июле борьба за вкладчика будет продолжаться, хотя и без признаков системности: часть банков будет вести себя более активно, предлагая дополнительные процентные надбавки к базовым ставкам ориентировочно 0,5—1 п.п. Поэтому ближайший месяц станет удачным периодом для неспешного и внимательного выбора депозитной программы, которая будет отвечать потребностям клиента", — резюмирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Как изменились депозитные ставки

КоминБанк снизил на 0,2 п.п. доходность гривневых вкладов сроком 9 месяцев. Теперь банк предлагает по ним 16,3% годовых.

Банк «Пивденный» порадовал своих частных клиентов повышением ставки по 3-месячным депозитам в национальной валюте сразу на 1,25 п.п. Теперь держатели таких депозитов могут заработать 16% годовых.

Банк также повысил ставку по 3-месячным депозитам в долларах США и евро на 0,55 п.п. — до 2% годовых.

Правэкс Банк, напротив, снизил доходность гривневых депозитов сроком на 3 месяца — на 0,5 п.п., до 13,5% годовых. , напротив, снизил доходность гривневых депозитов сроком на 3 месяца — на 0,5 п.п., до 13,5% годовых.

КоминБанк увеличил доходность всей линейки срочных депозитов в долларах США для физлиц. Ставки по вкладам на 12 и 6 месяцев выросли на 0,2 п.п. — до 1,7% и 1,3% годовых соответственно. Доходность депозитов на 9 месяцев увеличилась на 0,4 п.п. — до 1,5% годовых, а на 3 месяца — на 0,15 п.п., до 0,5% годовых.

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