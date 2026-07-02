Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты

Доля кредитов на отдых в структуре потребительского кредитования в Украине составляет всего 3−4%. Чаще всего украинцы занимают на ремонт и автомобили.
Об этом сообщили представители банков во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
Основные цели кредитования
Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый отметил, что лето не является активным сезоном для кэш-кредитов.
«Лето традиционно не пиковый период. Если до войны спрос рос весной и конце года, то сейчас основной рост приходится на осенне-зимний сезон — во время Черной пятницы и новогодних праздников», — сообщил он.
Директор департамента проксимита маркетинга и инноваций Креди Агриколь Банка Денис Бабенко очертил основные цели кредитования.