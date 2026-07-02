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Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты

Кредит&Депозит
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Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
Доля кредитов на отдых в структуре потребительского кредитования в Украине составляет всего 3−4%. Чаще всего украинцы занимают на ремонт и автомобили.
Об этом сообщили представители банков во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

Основные цели кредитования

Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый отметил, что лето не является активным сезоном для кэш-кредитов.
«Лето традиционно не пиковый период. Если до войны спрос рос весной и конце года, то сейчас основной рост приходится на осенне-зимний сезон — во время Черной пятницы и новогодних праздников», — сообщил он.
Директор департамента проксимита маркетинга и инноваций Креди Агриколь Банка Денис Бабенко очертил основные цели кредитования.
«Около 60% кредитов приходится на ремонт, строительство и реновацию. Еще 25% - на покупку подержанных авто. На все остальные цели, включая путешествия, остается лишь около 15%», — отметил он.
В ОТП Банке подтверждают низкую долю кредитов на отдых.
«В структуре целей отпуск занимает 1−3%. Клиенты также берут кредиты на празднование свадеб и другие нужды «, — рассказал product owner команды онлайн-кредитования Игорь Клёц.
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Заместитель председателя правления Радабанка Дмитрий Старостенко привел схожие оценки.
«Путешествия и отпуск занимают около 3−4%. Наибольший спрос — на ремонт, оборудование, энергоэффективность и развитие бизнеса «, — сообщил он.

Банки стимулируют расходы на путешествия через кешбэк

В то же время банки стимулируют расходы на отдых через карточные продукты.
По словам Дмитрия Старостенко, сезонные программы кешбэка на туристические услуги позволили увеличить обороты по кредитным картам более чем на 25%.

На спрос влияют праздники и ситуация в сфере безопасности

Банкиры также отмечают, что на спрос влияют ситуативные факторы.
«Например, на долгие выходные, например на Троицу, объемы кредитования могут быть на 40% ниже, чем обычно», — сообщил Игорь Клец.
Кроме того, активность заемщиков зависит от ситуации в сфере безопасности.
«После ночных обстрелов до обеда динамика оформления кредитов очень слабая. Когда интенсивность обстрелов снижается — это оказывает положительное влияние на динамику», — отметил он.
По материалам:
Фінансовий клуб
КредитыБанки Украины
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